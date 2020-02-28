有序恢复外贸生产运营秩序（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

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我国是外贸大国，疫情期间，外贸行业受到一定程度的影响。稳住外贸外资基本盘，事关经济社会发展大局，来自政府、社会与企业的各方力量正行动起来，保障外贸产业链、供应链畅通运转，把疫情影响降到最低，努力实现全年经济社会发展目标任务。

企业生产——

准时交货 充满信心

2月24日上午，记者来到位于广州市番禺区的浩洋电子股份有限公司。疫情防控期间，这里已经实行了严格的封闭式管理，进出的人员车辆需经过严格的检查、测温、洗手消毒，而且每人必须佩戴口罩……

以海外业务为主的浩洋电子是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品的研发、生产与销售为一体的企业，多次获评国家文化重点出口企业。面对突如其来的疫情，公司在做好疫情防控工作的同时，积极复工复产。

走进公司生产大楼，记者从一楼步行来到五楼生产车间，疫情期间公司电梯全部停运，以减少密闭空间的传染几率。浩洋电子现有员工约1000人，目前到岗700多人，到岗率超70%，产能已经恢复到80%以上。

在生产车间，戴着口罩的工人们正在紧张地工作。而与过去不一样的是，现在每个工位的距离明显拉开了。浩洋电子防疫工作负责人毛杰介绍，现在车间只要条件允许，工位从过去的间隔0.5米拉开到1.5米，或者采取错位的方式增加间隔距离。目前公司各项条件都满足复工要求，只是口罩供应稍显紧张。在番禺区主管部门的协调下，公司对接了有效的供应渠道，缓解了紧张的情况，可以给员工提供足够的口罩保障。

“相信到月底我们的产能会进一步恢复。”浩洋电子董事长蒋伟楷说，疫情对企业、对员工都有影响，但现在公司上下复工复产的热情很高，生产效率明显高于往年同期，“我们有信心尽快弥补损失的时间，准时交货，让客户满意。”

商品贸易——

优惠政策 引来外商

“义乌要开市了！”

2月15日，从手机里看到这个消息，墨西哥外商维罗妮卡几乎要从沙发上跳起来。反复确认后，她立刻买了飞往义乌的机票。

“这次想买毛绒玩具，合作伙伴已经催了好几次，要我赶紧买了发回墨西哥。”18日上午，在义乌国际商贸城1楼6街的朵尔蔓玩具摊位内，中文很好的维罗妮卡看中了好几款毛绒玩具，并与店主王秋婷热络地谈了起来。订多少、何时交货、怎么付款……半小时后，双方签订了采购协议。

19日中午，没有买够的维罗妮卡又来到义乌国际商贸城继续挑商品。突然，一则消息从手机中跳了出来。

原来，为了吸引外国采购商，义乌出台办法，以多种奖励形式，邀请全球外籍采购商前来采购洽谈。

如此优惠的政策，让维罗妮卡动起了一个新念头。她说：“我的一个朋友也很想来义乌做采购生意。我要把这个新闻推荐给她。”

吸引外商的优惠政策还不止于此，其中就包括维罗妮卡更看重的货物物流服务。

好消息是，早在2月10日下午，“义新欧”中欧班列就从义乌铁路西站发往白俄罗斯明斯克——“义新欧”中欧班列已进入常态化运行；同时，在2月16日上午，义乌四大物流园区正式复工，为义乌市场开市提供强有力的物流支撑。

“货物买得到、运得走，非常好！”维罗妮卡开心地说：“哈哈，我又能在这里‘买买买’了。”

流通保障——

各方携手 畅通物流

24日早上7时，在位于哈尔滨的中国北方跨境电商物流中心内，跨境物流企业俄速通的操作仓主管苏海峰，在其他员工到岗之前，熟练地拿起消毒设备，开始为整个仓库做起消毒工作。

完成消毒工作，时针指向8点，苏海峰又连忙拿起体温计，给陆续入厂的同事测量体温。等所有疫情防控流程履行完毕，他又和40多名同事投入到紧张的流水线作业中，核对包裹信息、录入包裹轨迹跟踪系统、交付省邮政……一天忙碌下来，3万多个包裹经过处理，即将装运包机运抵俄罗斯消费者手中。

“我们与菜鸟物流进行合作，飞机上满载的是俄罗斯网民在阿里巴巴速卖通订购的电商包裹，包机从哈尔滨抵达俄罗斯叶卡捷琳堡之后，俄罗斯邮政再将包裹配送到消费者手中。”俄速通物流事务部负责人程硕表示。

“2月以来，我们已发出7架包机近200吨的货物，到本月底之前还有3架包机80多吨的货物要发。”程硕介绍，春节以来虽然受到疫情影响，但在菜鸟物流、黑龙江省邮政和各方面力量的支持下，公司业务量没有出现明显下滑，“我们位于哈尔滨的后端仓库2月12日就开始复工，工人正陆续分批返岗，目前复工率达到70%以上。”

“现在是总公司副总裁带队，12名管理人员下沉到业务一线保运转。”程硕说，“我们将复工申请和用工难题及时反馈给政府相关部门并得到快速回应和解决，同时黑龙江省邮政进行了紧急动员，从多个岗位调集30名员工进入操作仓作业，保证了业务的正常运转。”

除了物流，俄速通供应链业务也在积极开展。俄速通联合创始人付禹森说：“政府各部门主动靠前服务，企业也积极想办法满足客户需求，我们有信心在各方携手的情况下把疫情造成的影响降到最低。”

政府服务——

主动作为 优化监管

2月23日是周日，重庆西永综合保税区里开工的企业不多。不过，在西永海关，综合业务科科长谭会琼和同事还是在加班。

此时，谭会琼手里拿着的，是刚刚从辖区企业收集回来的调查问卷。70多家企业，48家提到复工存在的难题。

“这份问卷是我们主动提出、主动设计的。”谭会琼说，2月17日起，西永海关向辖区企业下发问卷，收集企业的困难和诉求。他们将这些问题分门别类后，已经交给相关职能部门和相关区县。

面对疫情，重庆海关出台了支持企业复工复产促进外贸稳增长11条措施。西永海关的工作人员开动脑筋，主动为企业提供了大量便利服务。“电子产业一大特点是‘两头在外’，原料需要进口，产品需要出口。”谭会琼介绍说，“在进口方面，对企业复工复产自用疫情防控物资可先登记放行，后续补办相关手续，做到‘零延时’通关。对企业生产急需进口的生产设备、原材料给予保障，做到快速通关。”

今年，还遇到了不少新情况。“有的企业还没复工，但有货物正要出口。因为货物情况有调整，和之前上报的资料不符，在海关这里就过不了关。”谭会琼说，如果是以前，企业必须重新申报数据，就得等到复工以后了。今年特事特办，经过综合评估，容许企业先更改数据出口货物，之后再到海关做资料更正。

截至2月23日，重庆已封关运行的3个保税区共复工企业69家，返岗员工超3万人，其中达丰、英业达等大型笔记本电脑代工企业均已复工，各项工作平稳有序。自2月10日复工以来，3个保税区已累计向境外出口货物超40亿元。

《 人民日报 》（ 2020年02月28日 07 版）

(责编：杨光宇、曹昆)