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出口退税时间将压缩20%

2020年02月28日05:12  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京2月27日电  （记者吴秋余）国家税务总局新闻发言人付树林在27日举行的“便民办税春风行动”新闻发布会上表示，为支持外贸出口稳定发展，税务总局要求全国各地税务机关深入落实出口企业分类管理办法，大力推行无纸化退税申报，积极推广便利化服务措施，将正常退税业务的平均办理时间压缩20%，即从2019年的10个工作日压缩到2020年的8个工作日以内。

　　今年，税务总局从便利出口企业申报、加快出口退税速度等方面入手，提出了疫情防控期间一系列出口退税便利化措施，切实减轻企业办税负担，缓解企业资金压力，助力抗击疫情和外贸稳定发展。为进一步便利出口企业，税务部门推行“非接触式”申报，企业提交电子数据即可进行退税事项申报，无需提交纸质资料。此外，出口企业如果受疫情影响，无法在退税申报截止期前申报退税，还可以在申报截止期后，在收齐相关凭证信息的基础上继续申报办理退税。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月28日 07 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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