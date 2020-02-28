出口退税时间将压缩20%

本报北京2月27日电 （记者吴秋余）国家税务总局新闻发言人付树林在27日举行的“便民办税春风行动”新闻发布会上表示，为支持外贸出口稳定发展，税务总局要求全国各地税务机关深入落实出口企业分类管理办法，大力推行无纸化退税申报，积极推广便利化服务措施，将正常退税业务的平均办理时间压缩20%，即从2019年的10个工作日压缩到2020年的8个工作日以内。
今年，税务总局从便利出口企业申报、加快出口退税速度等方面入手，提出了疫情防控期间一系列出口退税便利化措施，切实减轻企业办税负担，缓解企业资金压力，助力抗击疫情和外贸稳定发展。为进一步便利出口企业，税务部门推行“非接触式”申报，企业提交电子数据即可进行退税事项申报，无需提交纸质资料。此外，出口企业如果受疫情影响，无法在退税申报截止期前申报退税，还可以在申报截止期后，在收齐相关凭证信息的基础上继续申报办理退税。
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压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
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一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】