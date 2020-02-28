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外资外贸企业复工进展良好

本报记者 王俊岭

2020年02月28日05:50  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　连日来，浙江义乌宝隆包装材料科技有限公司在抓好防控疫情的同时，开始复工生产，一批验收合格的外贸商品将陆续发往欧洲多国和俄罗斯等地，今年公司的外贸订单将超亿元。图为组装、包装车间员工正在努力工作。
　　卢国良摄

　　2月27日，商务部召开网上例行新闻发布会，商务部相关负责人就当前防疫情、保供应、促生产相关热点问题答记者问。

　　商务部外资司司长宗长青表示，新冠肺炎疫情发生以来，叠加春节假期因素，各类企业都不同程度受到疫情带来的不利影响。近期，相关部门和地方纷纷采取有效举措，加大对包括外资企业在内的重点行业、龙头企业复工复产的支持力度。商务部连续印发了多份政策文件，持续指导各地协调解决外资企业在投资、生产、经营中遇到的实际问题，最大程度减少疫情影响。

　　“目前这些措施已经开始收到成效。例如，上海市加大对重点外资企业支持力度，840家重点外资企业监测显示，截至2月25日，复工率已经超过99%。再如，广东省从物流、劳动力、原材料、防控物资四方面加强协调服务，积极回应沃尔玛、LG、达能、嘉吉、东丽等40家跨国企业和相关商会反映的困难和诉求，目前相关问题已得到协调解决，巴斯夫等外资大项目已复工建设。”宗长青说，外资企业在复工复产过程中遇到的突出问题将逐步得到解决。

　　在外贸企业方面，商务部外贸司司长李兴乾介绍，目前外贸领域复工进展良好，堵点主要表现在中小外贸企业资金融通不足，部分原材料、零部件和最终产品交付存在延迟现象，部分国家限制措施对双边贸易开展造成影响等方面。

　　李兴乾表示，商务部已经有针对性地采取了三项应对举措：

　　一是推动企业复工复产，精准帮扶企业。商务部将突出加大贸易融资支持，充分发挥出口信用保险和出口退税等合规政策工具作用，协调推动产业链上下游企业恢复产能，特别是产业链上的关键环节和龙头企业，稳定全球供应链。

　　二是积极优化完善外贸产业链和供应链。培育外贸新业态新模式，完善政策，创新监管，优化流程，发挥新业态在疫情期间的独特优势，打通物流环节。

　　三是加强同经贸伙伴的沟通协调。中国正加强与贸易伙伴的沟通协调，通报最新疫情情况和有关措施，推动世贸组织成员间加强合作，解除不必要的管制，为全球产业链顺畅运转贡献力量。

　　“从长远和总体上看，疫情对供应链、产业链的影响是阶段性的、短期的，中国在全球供应链、产业链的重要地位不会因为疫情影响而改变，当前也并没有出现供应链、产业链因疫情影响向国外大规模转移的现象。”宗长青强调。

(责编：冯粒、曹昆)
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