应对疫情，“宅经济”更火了（网上中国）

程 硕作（新华社发）

办公在“云端”、买蔬菜瓜果用手机下单……新冠肺炎疫情发生以来，大多数人“宅”在家里，给餐饮、旅游等行业造成一定冲击，但与此同时，网络购物、餐饮外卖、生鲜配送、远程办公等“线上经济”或“宅经济”更火爆了，众多公司抢滩线上市场。

业内人士认为，异军突起的“宅经济”撑起了今年国内春节档消费的“半边天”，为经济发展注入新活力，但更需要关注疫情可能对线上行业带来的长期影响。

网上“抢菜”，“云端”办公

前些天，离北京市民张女士家100多米的一家大型生活馆重新开业，里面蔬菜、瓜果、肉类、调料等生活用品一应俱全，但张女士还是选择“宅”在家里，需要的生活用品、生鲜都通过网络平台下单。

“主要是害怕人员聚集造成感染，另外网络平台也很方便。”张女士说，从事生鲜配送的网络平台不少，但价格适中、服务品质好的不多。“评价较好的网络平台卖菜时间不一样，为了‘抢菜’还要定好闹钟。”

记者近日在北京市一家大型超市看到，和以往店里热闹的气氛不同，如今寄存柜台反倒一片忙碌：超市工作人员根据网上订单将商品装好打包，不时有电商平台的配送员前来取货。

在位于北京市朝阳区朝阳路的盒马鲜生十里堡店，一袋袋菜品被整齐码放在一起，数十名配送员迅速将其放入配送箱，送往下单客户的小区门口。北京盒马总经理李卫平表示，受疫情影响，人们线上卖菜需求激增，远超盒马服务能力，为此盒马紧急调配人力，与其他企业临时“共享员工”。随着复工复产推进，“共享员工”陆续回到原来工作岗位，大量空缺岗位将出现。

盒马预计，今年全国盒马岗位人才需求将达3万。随后，苏宁、家乐福推出万人招聘计划，应对平台员工紧缺。

居家防疫期间，“万物皆可网购”已经成为趋势。除生鲜类产品大幅增长外，宠物生活、游戏设备和健身训练类的商品品类也颇受人们追捧。手游、直播、网购等以手机为基础的行业出现增长，新零售行业出现新的变化。此外，人工智能、虚拟现实、大数据、云计算、物联网等新一代信息技术有效运用于电子商务，促进网络3D购物、实体店自助结算、无人超市24小时营业等，能够更好满足人们的个性化消费需求。

随着全国各地复工，“云办公”“云会议”成为新时尚。“现在我都习惯在家办公了。”每天上午9时，在北京一家企业办公的王俊都会通过在线办公软件“钉钉”阅读同事共享的文档。遇到需要讨论的问题，他们还发起会议直播。很多企业运用共享文档，让员工线上填报健康状况、订餐信息等，提高了工作效率。为支持企业复工复产，上海市经济和信息化委员会专门发布通知，支持电信运营企业为中小企业免费提供6个月以上云视频会议等云上办公服务，鼓励信息系统解决方案提供商为企业提供集成式信息化解决方案，并支持培育电子商务、线上咨询、无人配送、大健康等新业态新模式。

“‘宅经济’是疫情冲击下的产物。”大成基金副总经理兼首席经济学家姚余栋认为，在“宅经济”火爆的同时，更应该关注疫情对相关行业带来的长期影响，比如新的商业模式和消费习惯的改变。

后续运营能力是关键

2003年SARS防疫期间，阿里、京东等电子商务成长壮大，并逐渐成为人们生活的一部分。在此次新冠肺炎疫情冲击下，人们的“宅生活”培养和强化了“宅经济”的消费习惯，生鲜配送等“宅经济”或将迎来新的“风口”。

各级政府部门、行业组织近期陆续出台针对性的扶持政策。科技部火炬中心2月6日出台的10项“暖企”措施中提出，鼓励相关部门对科技型中小企业适当减免办公承租、实验、科研和生产用房的租金。成都新经济企业俱乐部日前发布首批《成都新经济企业疫情防控能力清单》，遴选了居家休闲、居家娱乐、居家办公、居家学习等一批适用于抗击疫情背景下各类场景的产品和服务。

然而，疫情结束后，“宅经济”如何避免“昙花一现”？需要解决的问题很多。

比如，一些顾客在体验网上买菜后表示，很多平台目前存在界面设计不符合顾客购买习惯、配送商品和下单菜品不符、质量不佳等问题。

业内人士认为，当前生鲜配送的火爆，跟防疫期间很多餐饮店暂停门店运营有关。疫情结束后，生鲜电商如何留住用户、增加“黏性”，能否真正拥抱行业的“春天”，考验着平台后续的运营能力。

(责编：冯粒、曹昆)