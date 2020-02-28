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疫情倒逼  求新求变

中国旅游迎难而上寻生机 

本报记者  赵  珊

2020年02月28日06:08  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　重庆市木凉镇樱花和桃花相继开放，人们享受春光灿烂。
　　夏于洪摄（人民视觉）

　　花开人欢笑
　　曾恒贵摄于江西省抚州市广昌县（人民视觉）

　　中国旅游信心坚定，复工复业审慎稳妥地推进。中国旅游业的自我修复和研发创新的动能正在积聚，未来要积极培育科技、教育、人才等新动能，向研发和创新要效益。

　　信心积聚 未来向好

　　中国旅游正在从疫情初期的极度悲观中慢慢走出来。越来越多的人相信：疫情终将过去，取消的旅行计划，会在更美时成行。

　　中国旅游研究院近日发布了《中国旅游经济蓝皮书（N0.12）》，来自面向旅游供给侧的专项调研表明：半数受访者判断疫情将拉低全年旅游经济总量十个百分点，但旅游业仍将继续领跑宏观经济。业界对国内旅游市场信心更足，26%认为疫情后会迅速恢复，66%认为会延迟1-3个月恢复。70%表示疫情后将全面恢复生产经营。

　　2020年，尽管旅游业受到新冠肺炎疫情的重大冲击，但中国旅游研究院分析，中国旅游经济基本面并未改变：中国在世界经济和全球价值链中的地位不会发生根本改变；中国居民刚性旅游消费的基本面和中长期趋势不会改变，同时，国际商务客源、华人华侨对入境旅游市场也将起到筑底作用；业界认同“企业自救、行业互助、政府托底”的理念并积极承担责任。预计都市游、郊区游为代表的中短途国内游率先恢复。

　　中国旅游研究院院长戴斌表示，旅游行业的信心正在重新积聚，目前要审慎稳妥地推进旅游机构的复工复业，未来要继续加强旅游基础设施和公共服务建设，为各类新型消费需求的释放做好准备。

　　多种尝试 主动蓄水

　　旅游企业在这个“蛰伏期”没有消沉，而是积极寻找新出路。旅游人相信在疫情过后，有韧性的旅游业必将迎来复苏繁荣。

　　途牛旅游网凭借成熟的旅游特产频道、苔客等平台以及社群渠道和遍布全国的地接社网络，深入产地源头，采购优质特产进行线上售卖，以探寻疫情中的新机会。福建的地接社上山张罗竹笋，东北的地接社回村征集大米，山西的地接社挨家挨户了解黄小米的情况，海南的地接社跟着果农到山上实地考察芒果……旅游人纷纷做起了特产的宣传销售。部分特产上线短短三天，销量就突破了千份。2月12日，海南贵妃芒上线当晚就售出4468斤。2月16日晚，沁州黄小米和兰州甜百合售出3113斤。春节至今，特产频道部分商品的日销量环比上涨最高达571%。

　　一些旅游从业者通过网络直播开启了全新的复工模式。主做东南亚当地玩乐产品的深圳浪花朵朵旅行，在春节收入基本归零。不过，没有订单不代表无所作为，负责人全美英说：“疫情期间，我们觉得直播要好好做，要深耕。没有订单就先运营好粉丝。我们等着市场反弹。”

　　民宿在这次疫情中也受到重创，为了应对危局，一贯单打独斗的民宿主们也开始抱团取暖——数百个民宿结成了“直播联盟”，在飞猪平台的“商家直播月”抢占先机。飞猪相关负责人介绍：“疫情倒逼行业和商家去思考，如何变被动等待为主动蓄水。直播是一种很有效的方式，积极做旅行直播的商家能够保持着跟粉丝的联系，有的已锁定了一批疫情后的出行需求。”

　　开拓创新 寻新动能

　　疫情考验着高速发展的中国旅游。中国旅游的自我修复和研发创新的动能正在积聚。戴斌说：“旅游业的高质量发展要求我们不能再走传统资源驱动的发展模式，要积极培育科技、教育、人才等新动能，向研发和创新要效益。要释放避暑旅游、冰雪旅游、夜间旅游、亲子旅游、美食旅游、研学旅游、自驾旅游等新型消费需求。”

　　在湖北大学旅游发展研究院院长马勇看来，旅游业不仅是新兴产业，更是改变人们生活方式，提升人们生活质量的产业，要引领生活新模式的发展。在产品供给方面需要创新，比如康养旅游、网上虚拟旅游等。

　　中国旅游研究院规划与休闲研究所所长吴丰林认为，传统意义而言，旅游是空间的概念，休闲是时间的概念；旅游是以游客能否到访为前提；休闲是以居民是否有闲暇时间为前提。此次疫情是旅游业整体转型升级的机会。应变通旅游与休闲的传统理解，打通时间和空间的传统认知，充分借助科技创新手段，长远谋划出路。

　　数字科技已全面应用于旅游业，实现了旅游全场景的渗透，成为旅游发展的新动能。海昌文旅研究院院长李昌霞认为，科技改变生活方式，旅游业尤其是注重身心体验的行业。虚拟现实、增强现实等科技带给游客丰富的互动体验。海昌海洋公园正在开发海洋仿生动物，智能仿生机械江豚近日已通过线上直播的方式和观众见面，访问量已超过140万人次。科技的进步、应用端的繁盛，会使旅游变得更加精彩。

　　疫情后，游客的旅游偏好会发生变化，自驾游、康养游、体育游、文艺游等将更受青睐。国旅总社入境游总经理刘会元建议，疫情过后入境游市场应大力推广人员稀少、自然风景秀丽的地区，比如云南、贵州、西藏、甘肃、新疆、内蒙古等地。同时，旅行社要提高技术含量，加大在线投入，实现更新颖的思维、更开放的模式和更多的创新产品。

(责编：冯粒、曹昆)
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