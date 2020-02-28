2月27日，农民在位于海口的大荒洋蔬菜种植基地采收蔬菜。 近日，在海口市菜篮子集团位于海南省海口市的七水洋、大荒洋蔬菜种植基地，农民在做好新冠肺炎疫情防控的同时，抢抓农时积极生产。 新华社发（蒲晓旭 摄）

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