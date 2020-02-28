政策倾斜力度加大 重大项目规划相继出台

记者27日从国家发改委获悉，目前，全国533个重大交通项目开复工率达到70.17%，未来将继续加大对重点项目的政策倾斜，推动“十三五”规划内项目开工复工，并谋划启动一批“十四五”规划内项目。
据介绍，在533个交通重大项目中，铁路项目37个，开复工率近76%；高速公路项目459个，开复工率超过70%；长江干线航道整治工程项目7个，开复工率超过71%；机场项目30个，开复工率为60%。
国家发改委基础司司长罗国三表示，今年将加快推进川藏铁路、沿江高铁等重大项目规划建设，尽快出台粤港澳大湾区城际铁路建设规划，支持农村旅游公路、城市停车场、枢纽站城融合、智慧城市等项目建设。
地方政府也纷纷发布重大项目建设规划。截至目前，已有包括北京、上海、天津、重庆、福建、河南、云南、江苏等十多个省市发布了2020年重大项目规划。
目前贵州省重大工程项目复工率达到94.3%，各地新开工重大项目344个。贵州省拟在原计划一季度新开工432个重大工程项目的基础上，在3月底前再推动开工一批重大工程项目。
江苏省今年计划安排重大项目240个，其中220个实施项目年度计划投资5410亿元，比上年增加80亿元。北京市重大项目计划覆盖基础设施、民生改善、高精尖产业三大领域，涉及300个项目，计划完成投资约2523亿元，建安投资约1253亿元。北京城市副中心重大工程行动计划将推动197项重大工程，总投资超过5000亿元。
罗国三表示，今后用工、用地、用能以及原辅材料、重大设备装备的生产和运输等都将向重点企业重点项目倾斜。未来要扩大地方政府专项债的规模以及使用范围。中央预算投资以及其他中央投资的结构要进一步优化调整，吸引更多地方财政的投入。同时，吸引更多的企业和社会投资参与重大交通基础设施项目建设。（记者 李志勇）
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