人民网>>财经

政策倾斜力度加大 重大项目规划相继出台

交通重大项目复工率超70%，一批“十四五”规划内项目谋划启动

2020年02月28日08:31  来源：经济参考报
 

记者27日从国家发改委获悉，目前，全国533个重大交通项目开复工率达到70.17%，未来将继续加大对重点项目的政策倾斜，推动“十三五”规划内项目开工复工，并谋划启动一批“十四五”规划内项目。

据介绍，在533个交通重大项目中，铁路项目37个，开复工率近76%；高速公路项目459个，开复工率超过70%；长江干线航道整治工程项目7个，开复工率超过71%；机场项目30个，开复工率为60%。

国家发改委基础司司长罗国三表示，今年将加快推进川藏铁路、沿江高铁等重大项目规划建设，尽快出台粤港澳大湾区城际铁路建设规划，支持农村旅游公路、城市停车场、枢纽站城融合、智慧城市等项目建设。

地方政府也纷纷发布重大项目建设规划。截至目前，已有包括北京、上海、天津、重庆、福建、河南、云南、江苏等十多个省市发布了2020年重大项目规划。

目前贵州省重大工程项目复工率达到94.3%，各地新开工重大项目344个。贵州省拟在原计划一季度新开工432个重大工程项目的基础上，在3月底前再推动开工一批重大工程项目。

江苏省今年计划安排重大项目240个，其中220个实施项目年度计划投资5410亿元，比上年增加80亿元。北京市重大项目计划覆盖基础设施、民生改善、高精尖产业三大领域，涉及300个项目，计划完成投资约2523亿元，建安投资约1253亿元。北京城市副中心重大工程行动计划将推动197项重大工程，总投资超过5000亿元。

罗国三表示，今后用工、用地、用能以及原辅材料、重大设备装备的生产和运输等都将向重点企业重点项目倾斜。未来要扩大地方政府专项债的规模以及使用范围。中央预算投资以及其他中央投资的结构要进一步优化调整，吸引更多地方财政的投入。同时，吸引更多的企业和社会投资参与重大交通基础设施项目建设。（记者 李志勇）

(责编：庄红韬、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved