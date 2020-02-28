疾风知劲草，板荡识诚臣。能不能打好、打赢这场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，实现今年经济社会发展目标任务，是对各级党组织和党员、干部的重大考验。

习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上强调，必须加强党对统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的领导，要求各级党组织认真履行领导责任，特别是抓落实的职责，把党中央各项决策部署抓实抓细抓落地，让党旗在疫情防控斗争第一线高高飘扬。

新冠肺炎疫情发生后，党中央高度重视，习近平总书记时刻关注疫情形势，把疫情防控作为头等大事来抓，亲自指挥、亲自部署，党中央及时制定疫情防控方针政策，确保疫情防控有力有序推进。各级党委和政府坚决服从党中央统一指挥、统一协调、统一调度，各地区各部门坚决服从中央应对疫情工作领导小组及国务院联防联控机制的指挥，做到令行禁止。实践证明，党中央对疫情形势的判断是准确的，各项工作部署是及时的，采取的举措是有力有效的。我国应对这场重大公共卫生危机的实践，再次彰显了中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势。

当前全国疫情防控形势积极向好的态势正在拓展，经济社会发展加快恢复，同时湖北省和武汉市疫情形势依然复杂严峻，其他有关地区疫情反弹风险不可忽视。越是在这个时候，越要把思想和行动统一到党中央决策部署上来，加强疫情防控这根弦不能松，经济社会发展各项工作要抓紧。各级党委要增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，准确分析把握疫情和经济社会发展形势，紧紧抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，把党的政治优势、组织优势、密切联系群众优势转化为统筹推进疫情防控和经济社会发展的强大政治优势，确保打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战，努力实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务。

坚决把党中央各项决策部署抓实抓细抓落地，“关键少数”要有关键作为。要像习近平总书记要求的那样，在统筹推进疫情防控和经济社会发展工作中，各级干部特别是领导干部必须增强必胜之心，拿出战胜一切敌人而不被任何敌人所屈服的大无畏革命气魄，勇当先锋，敢打头阵，用行动展现共产党人政治本色；必须增强责任之心，把初心落在行动上、把使命担在肩膀上，在其位谋其政，在其职尽其责，主动担当、积极作为；必须增强仁爱之心，当好人民群众贴心人，及时解决群众所急所忧所思所盼；必须增强谨慎之心，对风险因素要有底线思维，对解决问题要一抓到底，一时一刻不放松，一丝一毫不马虎，直至取得最后胜利。领导干部既要有责任担当之勇、又要有科学防控之智，既要有统筹兼顾之谋、又要有组织实施之能，沉下心来、扑下身子，坚持问题导向，分层级理清影响落实的问题，一个一个去解决，把各项工作落到实处。

历史告诉我们，党和人民事业从来不是一帆风顺的，一直是在应对各种风险挑战中走过来的。面对这场严峻斗争，面对实现今年经济社会发展目标的艰巨任务，只要我们坚决把党中央各项决策部署抓实抓细抓落地，锐意进取、攻坚克难，就一定能夺取疫情防控和实现今年经济社会发展目标双胜利。

《 人民日报 》（ 2020年02月28日 01 版）

(责编：庄红韬、杨曦)