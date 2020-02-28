新华社北京2月27日电 积极应对新冠肺炎疫情决战脱贫攻坚电视电话会议27日在京召开。中共中央政治局委员、国务院扶贫开发领导小组组长胡春华出席会议并讲话。他强调，要认真贯彻落实习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话精神，按照党中央、国务院决策部署，努力克服疫情影响，狠抓攻坚工作落实，确保实现决战脱贫攻坚目标任务。

胡春华指出，要在毫不放松抓好贫困地区疫情防控的同时，毫不动摇坚决打赢脱贫攻坚战。要认真落实分区分级精准防控要求，低风险地区要在防控疫情输入的同时加快推进脱贫攻坚工作，疫情较重地区要根据实际情况有序推进。要抓紧降低疫情影响，优先支持贫困劳动力就业，及时解决贫困地区农畜产品滞销卖难，积极支持扶贫产业恢复生产，做好对因疫致贫返贫人口的帮扶。

胡春华强调，要认真结合大排查发现的问题，较真碰硬抓好问题整改，确保脱贫成果经得起检验。要提前采取措施，对存在返贫和致贫风险的人口及时实施帮扶，建立健全长效机制。要如期完成“三保障”和饮水安全任务，巩固提升质量。要持续推进扶贫产业发展壮大，加强就业帮扶，全面强化易地扶贫搬迁后续扶持。要坚持五级书记一起抓，确保脱贫攻坚力度只增不减。

《 人民日报 》（ 2020年02月28日 04 版）

(责编：庄红韬、杨曦)