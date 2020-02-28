高含金量政策助力中小企业（锐财经·一手抓防疫，一手促发展（15））

山东省青岛市西海岸新区灵山卫街道办事处采取多种措施，解决小微企业用工难、融资难、物资缺等问题，为企业提供精准服务，尽可能为企业挽回疫情带来的损失。图为2月26日，灵山卫街道沣汇电子有限公司生产线工人在检查电路板。

俞方平摄（人民视觉）

2月27日，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍支持中小微企业发展和加大对个体工商户扶持力度有关情况，并答记者问。工业和信息化部副部长张克俭表示，中小企业稳则就业稳、经济稳。下一步，要推进分区分级复工复产，协调解决中小企业在复工复产中遇到的困难和问题，帮助中小企业渡过难关、平稳发展。

中小企业复工率稳步提升

据介绍，近日各地中小企业陆续复工复产，2月26日复工率为32.8%，比23日提高3.2个百分点。看行业，在大企业产业链的带动下，制造业中小企业复工率提高较快。2月26日的复工率达到43.1%，比23日提高6.2个百分点；在线办公、在线教育等在线服务优势凸显，信息传输、软件和信息技术服务业的中小企业复工率超过40%。看地区，各省份中小企业复工率均稳步提升，多数每日升幅在1个百分点左右，目前有7个省份中小企业复工率超过40%。

“中小企业是数量最大、最具活力的企业群体，是社会主义市场经济的重要组成部分，是中国实体经济的重要基础。”张克俭表示。第四次全国经济普查的数据显示，截至2018年末，中国中小企业法人单位共1807万家，占全部规模企业法人单位的99.8%。

但是，与大企业相比，中小企业自身抗风险能力较弱，受疫情影响的程度更深，面临的困难也更多。“疫情导致中小企业订单减少、开工延后、成本增加、资金紧张，中小企业面临资金链和供应链的双重压力，不少企业既想尽快复工减少损失，也担心疫情蔓延带来的风险，存在两难心理。”张克俭表示。他介绍，下一步工信部将向部分重点省市派出复工复产联络员，跟踪了解重点行业、重点企业复工复产情况，帮助解决存在的问题，特别是需要跨部门、跨地域解决的问题，并精简不必要的复工复产审批、备案手续，分类分批推进中小企业有序复工复产。

为中小企业化解资金难题

“中小微企业是经济发展和容纳就业的生力军，是当前有序推动企业复工复产的重点，关系到全年经济社会目标任务的实现。目前中小微企业复工复产面临用工难、开工难、产业链配套难等问题，资金压力也比较大。对中小微企业提供适度优惠支持，可激发实体经济主体活力，有利于促进经济高质量发展，有利于促进金融可持续发展，畅通经济金融良性循环。”中国人民银行副行长刘国强表示。

近日，中国人民银行牵头设立3000亿元防疫专项再贷款，新增阶段性优惠利率贷款；2月3日和4日累计开展1.7万亿元短期逆回购操作投放资金，保持流动性合理充裕；公开市场操作逆回购和中期借贷便利（MLF）操作中标利率先后均下降10个基点，2月20日1年期和5年期贷款市场报价利率（LPR）分别下降10个和5个基点，带动市场整体利率下行。

银保监会鼓励金融机构运用专项再贷款低成本资金提供优惠利率信贷支持，截至2月26日，银行机构为抗击疫情提供的信贷支持已超9535亿元；为受疫情影响较大的地区、企业和个人提供差异化优惠金融服务，包括适当延长贷款还本付息期限和下调贷款利率等；多家银行机构对湖北省内的普惠型小微企业贷款利率在原有基础上下调0.5个百分点；引导保险机构开辟理赔“绿色通道”；创新金融服务方式，使用线上业务等。

帮助个体工商户有序开张

当前中国登记在册的个体工商户共有8331.3万户，带动就业人口超2亿人。受疫情影响，个体工商户生产经营受到较大冲击。帮助个体工商户解决实际困难、尽快有序复工复产，对于稳定就业、保障民生具有重大意义。

国家市场监督管理总局副局长唐军介绍，目前个体工商户复工复产比较困难。开不了张，个体工商户也就赚不了钱，同时还要面对硬性支出费用压力。据了解，小食杂店的房租和水电费约占总成本的50%；理发、服装、小百货等行业的房租水电成本占总成本的30%左右。此外，个体工商户也存在流动资金捉襟见肘等问题。针对这些困难，一系列扶持举措正陆续落地——

帮助个体工商户尽快有序复工复产。落实分区分级精准复工复产要求，分业态、分形式有序推动个体工商户复工复产，采取措施保障用工和物流需求。

降低个体工商户经营成本。增加定向支持低息贷款，减免和缓缴社保缴费，实行增值税减免政策，减免个体工商户相关检验检测、认证认可费用，鼓励各地结合实际减免个体工商户房租。

方便个体工商户进入市场。为个体工商户提供便捷高效服务，进一步释放经营场所资源，依法对个体经营者豁免登记。

加大对个体工商户的服务力度。对存在困难的个体工商户用电、用气实行“欠费不停供”，阶段性降低个体工商户用电、用气成本，发挥工商联、个体劳动者协会等社团组织以及互联网平台的帮扶作用。

“下一步，市场监管总局将推动各地结合实际出台具体举措，确保政策落实落地。”唐军表示。

(责编：庄红韬、杨曦)