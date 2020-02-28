硬核政策送来“大礼包” 复工复产精准有效向前推进

北京城市副中心，环球度假区内，工程机械正轰隆隆作响，建筑工人全副武装忙碌着；深圳蔡屋围，京基KKMALL已经开始营业，消毒后一尘不染的商铺，正等待着人群；上海自贸区临港新片区，特斯拉超级工厂前，每天早上，通勤大巴都会陆续驶入工厂……

在全国新型冠状病毒肺炎疫情防控形势积极向好的态势下，有序推进复工复产，是当前夺取疫情防控和实现经济社会发展目标“双胜利”的重要保证。

降低企业用能成本、设立3000亿元专项再贷款为防控物资重点企业提供低利率资金、阶段性减免企业社保费和职工医保费、缓缴住房公积金、对部分行业和个人减免增值税和所得税……

近期，国家部委及相关部门陆续送出“大礼包”，助力有序推动企业复工复产，为经济社会发展注入源源活水。

企业“动起来” 经济“转起来”

分区分级精准复工复产

36天，20场发布会，2020年1月22日起至今，国务院新闻办公室平均2天举行一次关于疫情防控的新闻发布会，邀请相关部委及时介绍疫情防控和经济社会发展情况。

疫情发生以来，在党中央、国务院部署下，相关部委密集制定、发布了一批支持企业复工复产优惠政策，保企业发展，稳百姓“饭碗”。

为让经济这支风车更好得转动，各主管部门有的放矢，按疫情风险低、中、高等级，差异化分区分类推进复工复产，先行保障医用物资、生活必需品、物流等关键行业及上下游产业同步复工，确保产业链正常运转，确保企业发展走向正轨。

企业发展不仅接影响经济走势，对就业形势同样至关重要。

为让百姓端稳“饭碗”，端好“饭碗”，相关部门针对部分企业缺工严重、稳岗压力大和重点群体就业难等突出矛盾出台政策，支持多渠道灵活就业，保障高校毕业生就业工作。

随着政策陆续落地，各行各业正在逐渐恢复生产。据国家发展改革委统计，目前，全国钢铁企业复工率67.4%，口罩企业产能利用率已达110%，全国粮食应急加工能力复产率已超70%，煤矿产能恢复率达76%，铁路装车数已恢复到节前正常水平的95%……

政策要有温度 服务更贴人心

每一个举措都要落地见效

“在两个工作日的时间里，中国银行温州龙湾支行就帮我们争取到了260万的专项信用贷款”。

2月20日，浙江温州正德粮食有限公司负责人拿到第一笔防疫专项资金时表示，这笔资金解决了公司的燃眉之急，将全力支持疫情、保障地区粮油物资供应。

企业得到援助的同时，务工人员在返工路上也得到保障。据媒体报道，2月24日，载有588名来自四川省的务工人员，搭乘广州市首班返穗返岗专列抵穗。广州市目前已集中接返超过38批次2400余名外地务工人员，服务企业近500家。

此外，为进一步减轻企业经营成本，相关部分充分财政调控作用，努力对冲疫情对经济平稳运行带来的负面影响，通过给予受疫情影响较大行业税费优惠政策；出台普惠性的降费政策；加大援企稳岗力度等措施，有针对性地减轻企业负担，帮助它们渡过难关。

金融方面，中国人民银行近日发布公告，在前期已经设立3000亿元疫情防控专项再贷款的基础上，增加再贷款再贴现专用额度5000亿元，同时，下调支农、支小再贷款利率0.25个百分点至2.5%。

随着阶段性、有针对性的减税降费政策继续出台，相关部门对一些行业复工复产的支持力度持续加大，一系列举措将对稳定社会预期、提振企业信心发挥积极作用。

精准补短板 鼎力强弱项

提高经济发展质量和效益

这次疫情也是一次危机，它将提高政府、企业、个人的自身“免疫力”。

这次疫情还暴露出我们在社会治理、公共卫生设施、应急能力建设、物资储备体系等领域存在一些短板弱项，而短板同样意味着，下一步将成为投资增长潜力所在，发展空间所在。

疫情对产业发展既是挑战也是机遇。一些传统行业受冲击较大，而智能制造、无人配送、在线消费、医疗健康等新兴产业展现出强大成长潜力。

可以看到，疫情防控期间，很多消费并没有消失，只是暂时延期，待疫情结束后自然会释放。

同时，新的消费需求和创新因素正在破土而出，一些行业也迎来逆势增长，网络购物、线上课堂、远程办公、在线娱乐和智能制造等加快成长。随着疫情进一步好转，老百姓消费升级的趋势会得到发展，线上消费、健康消费等新模式将迎来新机遇。

中国经济韧性十足，潜力巨大。随着相关政策稳健落地，企业自身战“疫”突围，这次疫情不会改变我国经济长期向好的基本面。中国有信心、也有能力将疫情的影响降到最低，保持经济社会平稳健康发展。

惊蛰节气将至，随着春耕的到来，一颗颗种子将被深埋地下，等待发芽。而共战疫情这粒种子也会深埋所有人心中，等待春暖花开疫情散去，萌发出美好的预期与希望。

(责编：栗翘楚、孙阳)