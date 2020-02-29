去年我国经济总量990865亿元

本报北京2月28日电 （记者陆娅楠）国家统计局28日发布《中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报》显示，初步核算，2019年我国国内生产总值990865亿元，比上年增长6.1%。其中，第一产业增加值70467亿元，增长3.1%；第二产业增加值386165亿元，增长5.7%；第三产业增加值534233亿元，增长6.9%。
据介绍，2019年我国国内生产总值稳居世界第二位；人均国内生产总值按年平均汇率折算达到10276美元，首次突破1万美元，与高收入国家差距进一步缩小。2019年，我国国内生产总值比上年增长6.1%；对世界经济增长贡献率达30%左右，持续成为推动世界经济增长的主要动力源。
《 人民日报 》（ 2020年02月29日 01 版）
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