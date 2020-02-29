2月份制造业PMI为35.7% 非制造业商务活动指数为29.6%

人民网北京2月29日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年2月份，受新冠肺炎疫情冲击，中国采购经理指数明显回落。制造业PMI为35.7%，比上月下降14.3个百分点；非制造业商务活动指数为29.6%，比上月下降24.5个百分点。
国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，随着党中央、国务院统筹推进疫情防控和经济社会发展，目前企业复工率回升较快，生产经营活动正有序恢复。截至2月25日，全国采购经理调查企业中，大中型企业复工率为78.9%，其中大中型制造业企业达到85.6%。
赵庆河表示，尽管新冠肺炎疫情在短期内对我国企业生产经营活动造成较大冲击，但在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，目前疫情得到初步遏制，给生产带来的负面影响正在逐步减弱，企业复工率回升较快，市场信心稳步恢复。采购经理调查显示，大中型企业3月底复工率将升至90.8%，其中制造业为94.7%，分别比当前上升11.9和9.1个百分点。近期针对疫情出台的减税降费、金融服务、租金减免、稳岗就业补助，特别是支持中小微企业渡难关等一系列政策措施逐步落实，将有效纾解疫情给企业生产经营带来的困难，进一步提振企业信心，加快企业复工复产步伐，预计3月份我国采购经理指数将会改善。
中国制造业采购经理指数运行情况
2020年2月份，受疫情影响，中国制造业采购经理指数（PMI）为35.7%，比上月下降14.3个百分点。
从企业规模看，大、中、小型企业PMI分别为36.3%、35.5%和34.1%，比上月下降14.1、14.6和14.5个百分点。
从分类指数看，构成制造业PMI的5个分类指数均位于临界点之下。
生产指数为27.8%，比上月下降23.5个百分点，表明制造业生产活动放缓。
新订单指数为29.3%，比上月下降22.1个百分点，表明制造业市场需求回落。
原材料库存指数为33.9%，比上月下降13.2个百分点，表明制造业主要原材料库存量减少。
从业人员指数为31.8%，比上月下降15.7个百分点，表明制造业企业用工水平降低。
供应商配送时间指数为32.1%，比上月下降17.8个百分点，表明制造业原材料供应商交货时间较上月放慢。
中国非制造业采购经理指数运行情况
2020年2月份，非制造业商务活动指数为29.6%，比上月下降24.5个百分点，表明受疫情冲击，非制造业经济总体回落明显。
分行业看，服务业商务活动指数为30.1%，比上月回落23.0个百分点。从行业大类看，仅有货币金融服务、资本市场服务商务活动指数保持在扩张区间，业务总量继续增长；电信广播电视和卫星传输服务、互联网软件信息技术服务商务活动指数虽位于收缩区间，但明显高于服务业总体。建筑业商务活动指数为26.6%，比上月下降33.1个百分点。
新订单指数为26.5%，比上月下降24.1个百分点，表明非制造业市场需求回落。分行业看，服务业新订单指数为27.0%，比上月下降23.0个百分点；建筑业新订单指数为23.8%，比上月下降30.0个百分点。
投入品价格指数为49.3%，比上月下降4.0个百分点，落至临界点之下，表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体回落。分行业看，服务业投入品价格指数为48.4%，比上月下降4.4个百分点；建筑业投入品价格指数为54.0%，比上月回落2.1个百分点。
销售价格指数为43.9%，比上月下降6.6个百分点，位于临界点之下，表明非制造业销售价格总体由升转降。分行业看，服务业销售价格指数为42.7%，比上月下降7.5个百分点；建筑业销售价格指数为50.9%，比上月回落1.3个百分点。
从业人员指数为37.9%，比上月下降10.7个百分点。分行业看，服务业从业人员指数为38.9%，比上月下降8.5个百分点；建筑业从业人员指数为32.3%，比上月下降23.0个百分点。
业务活动预期指数为40.0%，比上月下降19.6个百分点，表明疫情期间非制造业企业对未来市场发展信心有所回落。分行业看，服务业业务活动预期指数为39.7%，比上月下降19.0个百分点；建筑业业务活动预期指数为41.8%，比上月下降22.6个百分点。
中国综合PMI产出指数运行情况
2020年2月份，综合PMI产出指数为28.9%，比上月下降24.1个百分点，表明我国企业生产经营活动总体放缓。
中国综合PMI产出指数运行情况
2020年2月份，综合PMI产出指数为28.9%，比上月下降24.1个百分点，表明我国企业生产经营活动总体放缓。
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