中国国债纳入摩根大通债券指数

新华社北京2月29日电 （记者吴雨）中国人民银行29日对外表示，自2月28日起，中国国债正式纳入摩根大通全球新兴市场政府债券指数，金融市场对外开放再进一步。
近年来，中国债券市场对外开放持续扩大，从要素流动型开放向规则等制度型开放转变的程度逐步加深。截至2020年1月末，中国债券市场存量规模达100.4万亿元人民币，其中国际投资者持债规模超过2.2万亿元人民币，同比增长22%。
中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜表示，国际债券指数供应商先后将中国债券纳入其主要指数，充分反映了国际投资者对中国经济长期健康发展的信心，以及对中国金融市场开放程度的认可，将有利于更好地促进国际投资者与中国经济合作共赢。
中国人民银行表示，下一步将与有关部门一起，继续加强金融市场基础制度建设，为国际投资者提供更加友好、便利的投资环境。
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