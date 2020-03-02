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中小微企业可临时性延期还本付息

2020年03月02日05:21  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京3月1日电  （记者欧阳洁、曲哲涵）经国务院同意，银保监会、人民银行、发展改革委、工业和信息化部、财政部近日联合印发《关于对中小微企业贷款实施临时性延期还本付息的通知》，对于2020年1月25日以来到期的困难中小微企业贷款本金，以及2020年1月25日至6月30日中小微企业需支付的贷款利息，银行业金融机构应根据企业申请，给予企业一定期限的临时性延期还本付息安排。还本付息日期最长可延至2020年6月30日，免收罚息。

　　《通知》指出，中小微企业包括小微企业主、个体工商户，对于少数受疫情影响严重、恢复周期较长且发展前景良好的中小微企业，银行业金融机构可根据实际情况与企业协商确定另外的延期安排。

　　《通知》强调，湖北地区各类企业适用上述政策。同时要求银行业金融机构应为湖北地区配备专项信贷规模，实施内部资金转移定价优惠，力争2020年普惠型小微企业综合融资成本较上年平均水平降低1个百分点以上。

　　《通知》要求，银行业金融机构应开通线下和线上等多种渠道，为企业延期还本付息申请提供便利。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月02日 11 版）
(责编：曹昆)
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