阶段性减免涉企征信服务收费

本报北京3月1日电 （记者陆娅楠）为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，助力企业加快复工复产，近日国家发展改革委印发《关于阶段性减免部分征信服务收费的通知》，自即日起减免部分涉企征信服务收费，预计可减轻企业负担1.64亿元。

《通知》明确，自2020年3月1日至2020年6月30日，免收企业应收账款质押登记、变更登记、异议登记费。免收农村商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行、小额贷款公司、消费金融公司、融资租赁公司、融资性担保公司、民营银行、独立法人直销银行等10类金融机构征信查询服务费，包括查询企业信用报告和个人信用报告服务费。

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 11 版）

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