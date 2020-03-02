本报太原3月1日电 （记者胡健）投产一批、开工一批、签约一批，2月28日，山西省综改示范区举行“三个一批”活动，集中签约、开工、投产项目62个，总投资880.4亿元，总产值1426亿元，涉及创新研发平台、装备制造、生物医药等多个领域。据了解，今年2月，山西全省开复工企业户数稳步增长、开工率逐日提升。截至2月28日，山西规上工业企业开复工率为93.8%，已经恢复到正常水平。
疫情发生以来，山西省在坚决有力做好疫情防控工作的同时，精准施策、多措并举，加快推动全省工业企业稳步有序复工复产。
市县党政领导主动到有困难的企业去，积极帮助企业解决防护用品、物流运输、用工用料、资金周转等方面的困难。朔州市领导包联100个重点企业、100个重点项目、100个重点招商，把入企服务精准化、常态化。全市成立开复工企业疫情防控医疗物资保障服务专班，多途径、多方式保障企业开复工各类需求。晋中市肉蛋奶总产量和畜禽饲养总量连续多年居山西全省首位。针对疫情期间流通不畅的问题，晋中市由政府牵线搭桥，点对点为全市养殖户解决饲料3万余吨，既减少了风险，又避免了养殖户经济损失，确保全市1373户规模养殖场（户）正常运行。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】