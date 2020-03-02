本报太原3月1日电 （记者胡健）投产一批、开工一批、签约一批，2月28日，山西省综改示范区举行“三个一批”活动，集中签约、开工、投产项目62个，总投资880.4亿元，总产值1426亿元，涉及创新研发平台、装备制造、生物医药等多个领域。据了解，今年2月，山西全省开复工企业户数稳步增长、开工率逐日提升。截至2月28日，山西规上工业企业开复工率为93.8%，已经恢复到正常水平。

疫情发生以来，山西省在坚决有力做好疫情防控工作的同时，精准施策、多措并举，加快推动全省工业企业稳步有序复工复产。

市县党政领导主动到有困难的企业去，积极帮助企业解决防护用品、物流运输、用工用料、资金周转等方面的困难。朔州市领导包联100个重点企业、100个重点项目、100个重点招商，把入企服务精准化、常态化。全市成立开复工企业疫情防控医疗物资保障服务专班，多途径、多方式保障企业开复工各类需求。晋中市肉蛋奶总产量和畜禽饲养总量连续多年居山西全省首位。针对疫情期间流通不畅的问题，晋中市由政府牵线搭桥，点对点为全市养殖户解决饲料3万余吨，既减少了风险，又避免了养殖户经济损失，确保全市1373户规模养殖场（户）正常运行。

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 11 版）

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