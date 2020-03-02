廊坊集中复工京津冀协同发展重大项目

本报廊坊3月1日电 （记者史自强）3月1日上午，河北廊坊市推动京津冀协同发展重大基础设施项目集中复工活动在京雄城际铁路四标中铁十九局固安制梁场举行。据悉，本次集中复工开工项目包含4个铁路项目、4个高速公路项目、3个油气管线项目，11个工程项目总长度约479.1公里，总投资约780亿元。

为推动这批项目复工，廊坊市对每个项目明确包联领导和驻项目干部，全力协调解决建设用工、交通、材料供应等方面出现的问题，帮助参建单位做好疫情防控，保障口罩、消毒液等防控物资需求。

廊坊市委书记冯韶慧表示，这批重大项目的建成投用，将促进形成京津冀一体化交通网、优化能源供应、有效拉动经济增长。

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 11 版）

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