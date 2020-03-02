1月25日大年初一，武汉火神山医院建设的号角刚刚吹响，再建一所规模更大的雷神山医院的决定下达。抗疫大工程，建材是先锋。在收到雷神山医院项目建设信息后，中国建材连夜启动紧急响应程序，第一时间将物资送到建设现场，前后为雷神山医院输送了5.8万平方米医用地板。

方舱医院启动建设后，中国建材所属北新建材在3天时间内就集结5辆大货车奔赴施工现场，共计运送石膏板9504平方米、轻钢龙骨2.58万米，以及多种配套材料。北新建材自主研发的“鲁班万能板”还为方舱医院的建设节省了时间，装配化施工实现无需晾味、即装即住。

“新冠肺炎疫情发生以来，我们已为全国18个省份33个市62家医院送去石膏板、防水材料等急需的建材产品。”中国建材集团党委书记、董事长周育先介绍。不仅如此，中国建材自主研发的多项高科技产品也在疫情防控阻击战中亮相，提升防疫质量。

中国建材集团所属中国建材总院组织员工克服困难返岗复工，生产关键部件高精度红外摄像头。“镜头采用8—12微米高透过率的红外硫系玻璃作为镜片，不仅可以快速、精确地测量人体温度，而且测温范围广，测温误差低。”中国建材总院玻璃院党总支书记、院长祖成奎说。经过连续多天的加班加点，中国建材总院为相关单位提供1000余套高精度红外镜头。

中国建材集团所属南京玻纤院膜材料公司生产的高效玻纤空气滤纸，对新冠病毒依附飞沫形成直径1—5微米气溶胶的颗粒过滤效率超过99.97%，公司已为抗疫一线火速交付数十吨高效玻纤过滤纸，用于火神山医院、雷神山医院和北京、上海等医疗项目的无菌室及其配套工程。

驰援疫情防控一线的同时，中国建材也紧抓复工复产。“我们在做好疫情防控的前提下，密切关注市场变动，做好经营安排，争取全力抢抓疫情过后的市场份额。”周育先说。

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 11 版）

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