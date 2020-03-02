为个体工商户纾困解难（财经观）

各方共同努力，多管齐下，帮个体工商户切实解难题，为它们创造更好营商环境，个体工商户一定能迎来更好发展前景

近日召开的国务院常务会议强调，当前统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，一项迫切任务是稳就业。稳就业就必须稳企业。会议指出，个体工商户是重要就业主体，要抓紧研究出台支持政策。

个体经济、私营经济等非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分，是中国特色社会主义事业的重要建设力量。中国劳动和社会保障科学研究院发布的最新数据显示，2008年以来，个体经济吸纳就业人数年增速达10%—15%，2013年—2018年，全国个体户总数翻了一番。如今，越来越多个性化的网红小店成了游客“打卡”地，繁华的小店商圈成了一些城市的亮丽名片，个体经济承载就业的能量还在不断积蓄。

然而，眼下一些个体工商户受到疫情的冲击也较为明显。个体工商户规模小、抗风险能力弱，由于日常经营被打乱，不少商户的现金流有些吃紧。近日银保监会的调查显示，小微企业和个体工商户的短期资金需求发生了变化：纾困、救急性的贷款需求增加，短期还贷能力下降，也导致寻求贷款展期、延期的企业和商户增多。及时得到资金“活水”解渴，保证现金流延续，是不少个体工商户的急需。

疫情发生以来，金融系统开动资金“快车”，驰援小微企业和个体工商户。人民银行增加再贷款、再贴现额度，增强银行特别是中小银行服务小微企业和个体工商户的资金实力，同时下调支农、支小再贷款利率，降低银行资金成本，从而降低企业融资成本。商业银行为受疫情影响的小微企业包括个体工商户积极办理延期、续贷服务，简化相关手续和流程，并且适当下调贷款利率。其中，国有大型银行加快发放普惠型小微企业贷款，政策性银行增加专项信贷额度，以优惠利率向小微企业发放。股份制银行和地方商业银行在地方金融综合服务平台上发布有针对性的信贷产品和服务，原本需要几天的流程，现在十几分钟就能办完。资金“活水”正源源输入小微企业和个体工商户。

值得重视的是，个体工商户数量多、经营分散，要及时高效满足其资金需求，并不是件容易的事情。这就需要加强金融创新，通过金融和科技的结合，创造更有效的服务方式和渠道。疫情发生后，传统金融机构和金融科技公司加强合作，为解决这一难题进行了有益探索：有的银行联合金融科技平台，快速为生活服务类商户投放优惠贷款；有的银行和互联网银行联手为近百万家小店降低贷款利率……传统金融机构有充足的信贷资金，不少金融科技公司积累了海量商户数据、算法模型，两者合作实现了优势互补，让资金在短时间里更顺畅地流向大量个体工商户。

要让个体工商户平稳发展，解决现金流问题只是一个方面。在社保、租金和员工薪酬等方面给予支持，同样也很重要。目前，相关政策已陆续出台并在落实中。我们相信，各方共同努力，多管齐下，帮个体工商户切实解难题，为它们创造更好营商环境，个体工商户一定能迎来更好发展前景。

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 18 版）

(责编：曹昆)