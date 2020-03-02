阳光保险集团多措并举抗击疫情
本报电 新冠肺炎疫情发生以后，阳光保险集团多措并举、全力以赴抗击疫情。阳光保险向武汉一线抗击疫情的医护人员、全国医疗驰援人员及家属捐赠每人50万元、保障总额超1000亿元的保险产品，目前已完成武汉医护人员三例共计150万元的赔付。阳光保险集团旗下阳光融和医院被确定为收治新冠肺炎确诊患者的定点医院，也是山东省10家定点医院中唯一一家社会办医医院，目前已有多名患者治愈出院，同时该院还选派具有重症监护经验的护士随山东省赴湖北医疗队驰援黄冈。阳光保险各地机构还为湖北、武汉一线医护人员及家属、接送医护工作者的出租车司机志愿者等战斗在防疫前线的工作者捐赠各类物资或相关保险保障，助力打赢疫情防控阻击战。
（李建泽）
浦发银行北京分行保障春耕备耕资金需求
本报电 当前正值春耕备耕的重要时期。面对涉农信贷需求数量多、金额大、时间紧等特点，浦发银行北京分行积极配置信贷资源，优化服务方式，通过线上线下多种方式为涉农企业解决后顾之忧。该行在抓好疫情防控的同时，开辟“绿色通道”，全力保障春耕备耕农资供应信贷资金需求。此外，该行充分发挥电子银行优势，积极引导客户通过线上渠道完成贷款业务，为春耕备耕农资供应提供了更加便捷、高效的金融服务。
（曹 华）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】