阳光保险集团多措并举抗击疫情

本报电 新冠肺炎疫情发生以后，阳光保险集团多措并举、全力以赴抗击疫情。阳光保险向武汉一线抗击疫情的医护人员、全国医疗驰援人员及家属捐赠每人50万元、保障总额超1000亿元的保险产品，目前已完成武汉医护人员三例共计150万元的赔付。阳光保险集团旗下阳光融和医院被确定为收治新冠肺炎确诊患者的定点医院，也是山东省10家定点医院中唯一一家社会办医医院，目前已有多名患者治愈出院，同时该院还选派具有重症监护经验的护士随山东省赴湖北医疗队驰援黄冈。阳光保险各地机构还为湖北、武汉一线医护人员及家属、接送医护工作者的出租车司机志愿者等战斗在防疫前线的工作者捐赠各类物资或相关保险保障，助力打赢疫情防控阻击战。

（李建泽）

浦发银行北京分行保障春耕备耕资金需求

本报电 当前正值春耕备耕的重要时期。面对涉农信贷需求数量多、金额大、时间紧等特点，浦发银行北京分行积极配置信贷资源，优化服务方式，通过线上线下多种方式为涉农企业解决后顾之忧。该行在抓好疫情防控的同时，开辟“绿色通道”，全力保障春耕备耕农资供应信贷资金需求。此外，该行充分发挥电子银行优势，积极引导客户通过线上渠道完成贷款业务，为春耕备耕农资供应提供了更加便捷、高效的金融服务。

（曹 华）

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 18 版）

(责编：曹昆)