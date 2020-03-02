防控形势向好 复工复产正忙(坚定信心迎“大考”（11）)

位于北京经济技术开发区的北京奔驰总装车间，各型轿车、SUV产品正源源不断地下线。

本报记者 贺 勇摄

北京“高精尖”主阵地亦庄开发区，九成规模以上企业复工，企业日均用电量涨起来了；“世界工厂”珠三角，“点对点”包车、包机接回的工人按下开关，机器响起来了；千年大计雄安新区，经过8道健康检测的工人进入施工现场，挖掘机、运输车动起来了；“一带一路”大通道陕西西安国际港务区，经过3次测温、消毒和登记的工人进入车间，生产线忙起来了……

数据显示，目前央企复工率达91.7%，石油石化、通信、电力、交通运输等行业开工率超95%；在华外企复工率超80%；大型连锁超市开业率达95%；中小企业复工复产率超30%。在地方，广东企业总体复工率已达82.5%，浙江外资企业复工率超过85%，长三角一体化示范区规模以上企业复工率达96.1%……

又一组数据同样令人振奋：2月29日，除湖北省外，其他省份新增确诊病例3例，连续3天保持个位数。全国确诊病例治愈率持续上升，治愈出院比例接近50%……

防控更严格！

“这趟招工，真是满载而归！”2月27日下午1时，电话中，TCL王牌电器（惠州）有限公司人力资源部副总监吴鸿凯难掩兴奋。通过与地方政府精准对接，他这趟山西运城之行招聘到约450名新员工。当天下午3时，151人搭乘公司协调的包机直飞广东惠州，其余员工29日乘包机、专车抵达，并由专车送往工厂早已备好的观察区。

为把员工安全接回来，公司专门成立防控信息管理小组，员工信息一人一档；协调惠州及劳务输出地人社系统，通过包车、包机，“点对点”、封闭式运输接回员工。公司还向广东省政府申请，协调省内外328家供应链企业复工。

“现在员工返岗率达78%，我们有信心在2月底补足缺口，3月份实现马力全开，率先进入满产状态。”吴鸿凯说。

“复工后，公司防控措施更严了。”今年21岁的物料员王晓芳说，公司对不同时期返岗人员实施4级分区管理、严格筛查，员工分批用餐，间隔1.2米以上。

初春的白洋淀，洋溢着勃勃生机。

在雄安新区容东片区综合管廊项目施工现场，戴着口罩的司机们正操纵数辆挖掘机和运输车挖土、运土。负责该项目施工的中国建筑第八工程局有限公司生产经理郑伟介绍说，复工工人进场前要经过很多环节。

到底有多少呢？8个。包括：经过14天体温监测确认没有异常；建立员工健康档案；通过发送短信获取“路条证明”，证明没有去过疫情重点地区且没有接触过确诊病例；进行防疫和安全培训；量体温；体检，登记信息；领取防疫物资；入住分区隔离观察区等。所有工人必须过了这8道“关”，才能入场复工。复工后，还会对工人按进场时长及风险程度实行分区管理。

即将复工的工人郭小兵说：“这些环节看似繁琐，但让人安心。”

措施更细化！

走进宁夏银川经开区力成电气的生产车间，自动化流水线一片繁忙。

“谨慎起见，我们没有马力全开。”宁夏力成电气集团有限公司执行总监尹基鑫介绍说，为防止出现聚集性传染，公司主动控制生产节奏。

“企业盼着复工，但我们希望在保证职工健康安全前提下，稳步推进复工复产。”该公司副总经理牛广军说，公司成立了应急小组，制定应急预案，严查人员情况，监督隔离观察执行，并细化了复工措施，备足防护物资，才申请启动复工。

企业有困难，政府更贴心。银川经济开发区在帮助企业建立防控措施、充足物资储备、做好人员管控基础上，还积极落实银川市《关于优化商事服务支持企业复工复产十条措施》，对接企业用工需求，房租减免、金融支持，多方面帮助渡过难关。

“‘云排队’太方便了，我们60多名复工员工不用外出，扫描二维码就办好了居住证。”江苏省常州黑牡丹纺织制造车间主任吴文新，如今不再为复工员工去公安局办居住证发愁。

原来，当地公安部门创新工作模式，推出“云排队”业务办理二维码，为辖区企业7000余名员工提供身份证、居住证等“不见面”办理服务。

帮扶更贴心！

看着员工安全回到工作岗位、企业正常运转起来，陕西思赢电子科技有限公司总经理冯建军长舒一口气。而就在几天前，他还焦急不已：“订单交付迫在眉睫，我急啊。”

“再急也不能放松疫情防控，我们一起想办法。”陕西西安国际港务区“一对一”帮扶干部指导冯建军和同事制定疫情防控复工方案，逐一落实管委会提出的复工复产10项措施。两天时间内，46名员工获准首批复工，管委会还帮助筹备了口罩、消毒液等防护物资。

如今，工人们正加班加点，生产春节前来自哈萨克斯坦和韩国的1.5万台液晶显示器订单。“现在哈萨克斯坦的订单已经完工，4个集装箱的液晶显示器将搭乘‘长安号’中欧班列从西安港启运，7天就能送到哈萨克斯坦客户手中。”冯建军说。

“坚决把受疫情影响的工期抢回来！”近日，位于青海省黄南藏族自治州泽库县的一个特高压直流输电项目复工了。在工地上，负责该标段施工的青海送变电工程有限公司施工项目部经理李积存和工友们立下“军令状”。

为了确保工程建设和防疫两不误，国网青海电力针对复工后可能出现的病例救治及感染预防制定了专项预案，公司党员率先返岗，落实工程建设进度。

“爸爸，注意安全，一定要保护好自己！”在孩子的送别声中，新疆联通网络运营部员工金丛祯回到了工作岗位。新疆联通全面启动复工后，在不断加大疫情防控力度的同时，及时了解员工及其家人的生活和健康状态，组建起由专业心理咨询师构成的心理健康服务队伍，对一线员工进行心理疏导。

复工率更高！

“订单大量涌来，为赶生产进度，我们首次采用包机运送从国外采购的零部件。”2月26日，GE医疗北京影像设备制造基地总经理陈和强和同事们忙开了。截至目前，GE医疗北京工厂订单超200个，公司为此紧急协调数十家物料供应商。

如今，在北京经济技术开发区，已经有3000多家像GE这样的企业复工，其中规模以上企业复工率近90%。用电量是经济运行形势的“晴雨表”。来自国网北京市电力公司的最新数据显示，2月27日，北京市企业用户289922户，共计用电量26073.52万千瓦时，约占2019年12月日均用电量的78.25%，而比例最高的为北京市经济技术开发区，高达98.34%。

如何防范复工复产中可能出现的疫情扩散风险？“我们深刻认识到，复工复产的前提是从严从细落实好疫情防控各项措施。”北京经济技术开发区管委会负责人表示，为此，我们发布了《经开区复工复产防控工作要点指南》，根据区域特点和企业需求，从厂区封闭式管理、定期消毒、企业职工分批就餐、送餐到岗、拉大就餐距离等22个方面指导企业更好落实疫情防控制度。

“防控做好了，复工才安心，员工更放心。”陈和强说，只有落实好消杀防疫到位、防控区域到位、防控物资到位、人员管控到位、饮食安全到位、安全检查到位、防疫宣传到位、工作日报到位等“八到位”，精准、严格做好防控疫情，企业才能轻装上阵，全力投入复工复产。

（记者 贺勇、龚仕建、王汉超、史自强、尹晓宇参与采写）

(责编：杨曦、庄红韬)