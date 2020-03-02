加紧生产供电设备驰援武汉

武汉西北城区供电电源点某重要变电站近日因设备故障造成电网补偿能力下降。中国能建北京电力设备总厂有限公司迅速行动，加班加点完成3台替换设备的生产和包装，当日启程发往武汉。图为2月28日，工人正在对电抗器进行最后检查。

本报记者 贺 勇摄

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