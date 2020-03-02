复工率回升将推动数据转好

图为工人在江淮汽车山东分公司冲焊车间内进行焊接作业。

王继林摄（人民视觉）

2月29日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。最新数据显示，2020年2月份，中国采购经理指数受新冠肺炎疫情影响较大，制造业PMI为35.7%，比上月下降14.3个百分点；非制造业商务活动指数为29.6%，比上月下降24.5个百分点。同时调查结果显示，随着党中央、国务院统筹推进疫情防控和经济社会发展，目前企业复工率回升较快，生产经营活动正有序恢复。截至2月25日，全国采购经理调查企业中，大中型企业复工率为78.9%，其中大中型制造业企业达到85.6%。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，2月份，受疫情影响，制造业PMI较上月大幅回落。其主要特点有4个：

一是保障基本民生的行业受影响相对较小。其中，化学纤维、通用设备、专用设备、汽车等行业PMI落至30.0%以下；保障人民群众基本生活需求的农副食品加工、食品及酒饮料精制茶等行业PMI保持在42.0%以上，提供卫生健康与医疗保障的医药制造业PMI为39.7%，均高于制造业总体水平，受影响相对较小。二是新订单指数下降幅度小于生产指数。调查的21个行业中，农副食品加工、食品及酒饮料精制茶、医药等15个行业新订单指数高于生产指数，尤其是农副食品加工业新订单指数仍处于扩张区间。三是制造业进出口压力加大。部分调查企业反映，受疫情影响，订单取消、延迟交货等情况有所增加。四是大、中、小型企业PMI普遍回落。

在服务业方面，在调查的21个行业中，有19个行业的商务活动指数位于收缩区间，但金融业商务活动指数为50.1%，继续保持在扩张区间，对疫情防控和经济社会发展发挥了重要作用。值得注意的是，电信、互联网软件行业商务活动指数虽有所回落，但在云办公、在线教育和远程医疗等新业态新技术的支撑下，明显好于服务业总体水平，分别高于服务业商务活动指数13.2和11.3个百分点。交通运输、住宿餐饮、旅游、居民服务等人员聚集性较强的消费行业需求骤减，商务活动指数均落至20.0%以下。不过，土木工程建筑业业务活动预期指数为51.8%，保持在临界点以上，表明相关企业对行业恢复发展有信心。

“2月份，综合PMI产出指数为28.9%，比上月回落24.1个百分点，我国企业生产经营活动大幅放缓。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为27.8%和29.6%。”赵庆河说，尽管新冠肺炎疫情在短期内对中国企业生产经营活动造成较大冲击，但目前疫情得到初步遏制，给生产带来的负面影响正在逐步减弱，企业复工率回升较快，市场信心稳步恢复。

赵庆河表示，采购经理调查显示，大中型企业3月底复工率将升至90.8%，其中制造业为94.7%，分别比当前上升11.9和9.1个百分点。近期针对疫情出台的减税降费、金融服务、租金减免、稳岗就业补助，特别是支持中小微企业渡难关等一系列政策措施逐步落实，将有效纾解疫情给企业生产经营带来的困难，进一步提振企业信心，加快企业复工复产步伐，预计3月份中国采购经理指数将会改善。

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