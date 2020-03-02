同心战“疫”  海内外统促会在行动

保加利亚中国统促会捐赠的一批物资正在装车，准备启程运往武汉。

（中国和平统一促进会供图）

泰国中国统促会共筹集四批次医用口罩，赠予中国政府抗击疫情。

（中国和平统一促进会供图）

2020年春节来临之际，一场没有硝烟的战“疫”在中华大地悄然打响。

海内外中国和平统一促进会时刻关注疫情发展，广大海外侨胞、港澳台同胞纷纷行动，捐款筹物各尽其能，来自六大洲的爱心捐赠源源不断运抵抗疫前线。

与祖（籍）国并肩战“疫”的同时，海外统促会及海外侨胞还自发参与侨居国的防疫工作：宣传科普、巡查走访、建言献策、严防严控，为守护侨居国卫生安全作出表率。

“祖国需要什么，我们支援什么”

“离汉通道关闭”

“口罩、防护服库存告急”

……

疫情发生以来，身在美国的梁冠军一直关注着相关报道。看到武汉“封城”、防疫物资极度短缺，他再也坐不住了。

“不能再等了，马上行动起来！”

作为美东华人社团联合总会会长，梁冠军立刻牵头成立“抗疫紧急小组”，发动总会旗下221个侨团、商会成员筹集各类防护物资，全力支援武汉战“疫”。

医用口罩、防护服、护目镜……“祖（籍）国需要什么，我们就支援什么！”厂家供货量跟不上，梁冠军就动员同伴、亲属通过个人渠道订口罩。“我向私人医生订的1000个医用N95口罩刚刚到货。”如果货源紧张，他们就先定100个，几十个也可以，多跑几家医院。“积少成多，再成批发回国内。”

联系医院、寻找货源、加速报关，梁冠军和同伴们夜以继日，将第一时间购得的医用N95口罩紧急发往武汉，此后又向湖北、浙江、广东等地输送各类防疫物品。

得知前线防疫物资紧缺，肯尼亚华侨华人迅速行动，筹集口罩、体温仪等医用物品运往国内。由于负责承运的南航班机货仓全满，近期又无其他班次安排，机组人员决定破例将所有防疫物品摆放在机舱前部座椅上，将纸箱视作“乘客”运送回国。

“飞机即将起飞，请各位‘乘客’系好安全带。”2月3日，搭载着特殊“乘客”的“口罩航班”从肯尼亚首都内罗毕顺利起飞，奔赴抗疫一线。

刚果（金）中国统促会会长严义祥也想为抗击疫情贡献力量。他立刻联系其他侨领，呼吁当地侨胞侨商捐赠爱心，短短几天时间就募集70多万元人民币，全部善款定向捐赠武汉抗疫一线。

“再大的困难也阻隔不了我们对祖（籍）国的爱。”土耳其统促会会长陈伟说，他们顶着“东突”分裂分子恫吓威胁的压力，第一时间募捐善款购买一批医用防护口罩，2月1日即运抵北京。

“支援抗疫，我们义不容辞”

1月25日清晨，墨西哥的许多华侨华人都收到了一条消息：“焦美俊邀请你加入奉献爱心接力群。”

焦美俊是墨西哥中国统促会会长。疫情发生后，他第一时间组织在墨侨胞团体和个人成立“墨西哥后援团”，并通过微信群呼吁大家捐款集物，奉献爱心。

“墨西哥城口罩有货”

“蒂华纳还能买到防护服”

……

三天三夜，爱心群里的消息一直没断过。“后援团”兵分多路，网络买手在各大电商寻找货源，焦美俊和在墨各侨团会长则亲自出马，在各大商超和厂家之间协调购买、生产符合标准的防疫物品，足迹几乎遍布全墨。

短短几天时间，“后援团”就募集到一批总价值超过40万比索的物品。但由于中墨航运班次紧张，海运周期又太长，这批物品迟迟不能发出。

“花大钱，走快递！”焦美俊当即拍板，早发出一天也许就能多挽回一个生命，“一刻也不能等、不能耽误！”物品顺利移交，“后援团”又马不停蹄地开始了下一段爱心接力。

疫情不断蔓延，澳门地区中国统促会会长刘艺良的心也一直揪着。他第一时间向横琴海关捐赠8000个口罩以缓解珠澳口岸防疫压力，并协调澳门归侨总会与澳门红十字会将97.2万个医用口罩抢运交付抗疫最前线。

爱心人士中，少不了台湾同胞的身影。在当地9名台胞侨领的支持下，巴西中国统促会会长李锦辉发出捐款倡议，仅十多天时间就募集到300多万巴币（约合人民币500万元）。李锦辉还与当地台商侨领合作设立“专项捐赠基金”，用于购置防护服等紧缺医用物品，购得的物资目前已分批运抵武汉。

此外，泰国中国统促会共筹集四批次医用口罩，赠予中国政府抗击疫情；香港两岸和平发展联合总会捐赠10万港元、一批KF94口罩支援武汉前线……

截至目前，有近100个海内外统促会自发组织起来，通过各类渠道捐赠医疗物品1330余万件，募集资金和各类物品总价值约8500万元人民币。

“疫情来袭，我们携手迎战”

“请不要聚集，出现发烧、咳嗽等症状立即上报。”在埃及，一支由埃及中国统促会与埃及华人联谊理事会领导的“抗疫小组”正在自发开展当地侨社疫情防控工作。

“疫情来袭，我们要一起携手迎战！”在会长陈建南的带领下，小组成员“全副武装”，定期走访当地侨社了解返埃华人情况，并督促他们主动居家隔离。“我们为中国返埃人员准备了一些防护用品。”陈建南介绍，一旦有隔离人员出现症状，小组将立即上报本地卫生机构，并为患者就医提供必要帮助。

在葡萄牙北部地区最大华商聚居地维拉贡德市，葡萄牙中国统促会会长周一平受邀向当地警察、卫生等相关部门介绍中国政府在防疫工作中可借鉴的措施与经验。

“希望大家要正确认识新冠病毒肺炎疫情，不要恐慌。”目前，里斯本等地已设立隔离点，帮助从中国返葡的侨民进行隔离，以降低社区传播的风险。周一平还呼吁葡萄牙政府提供必要协助，保障华人社区的正常生活及商业活动。

虽然相隔两季，澳大利亚新州统促会委员彭小仕和保加利亚中国统促会会长曾子平却不约而同地当起了防疫科普宣传员。

顶着高温，彭小仕走上悉尼街头向当地市民派发自制的防疫指南，让大家了解新冠肺炎疫情的基本常识和防控要点；曾子平则放下自家商店生意，冒着严寒在社区内挨家挨户普及防疫知识，帮助大家科学应对疫情扩散的风险。

……

此时此刻，还有许多中华儿女正在世界各地为抗击疫情而奔波忙碌。“所有的牺牲与奉献都将被世人铭记”，菲律宾中国统促会会长张昭和相信，只要大家同心聚力，我们就一定能打赢这场防疫攻坚战！

(责编：杨曦、庄红韬)