更加积极有效利用外资（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

2月29日，徐挺（左二）和同事们加班讨论招商工作。

资料图片

乐星汽车电子（青岛）有限公司人员在对餐厅进行严格消毒。

王 洪摄

华美食品有限公司的工人们在加紧生产。

本报记者 刘洪超摄

2月26日，安徽芜湖的外资企业安波福电气系统有限公司芜湖分公司正加紧生产出口订单产品。

游 仪 郑 远摄影报道

制图：张丹峰

突如其来的疫情，给企业发展带来了一定程度的影响。稳住外贸外资基本盘，关键是要稳住外贸外资企业。

为此，各地各部门紧紧围绕企业需求，提供更加精细化的服务，稳妥有序推动企业复工复产，更加积极有效利用外资，着力稳住存量，抓好重大外资项目落地，创新招商引资方式，努力营造良好的内外部环境，帮助企业渡过难关、实现更大发展。

——编 者

上海市普陀区——

全程帮办

高效招商

本报记者 巨云鹏

2月28日中午，正在社区执行防疫任务，上海市普陀区投资促进办公室项目推进科科长徐挺收到了同事发来的好消息：刚在区内注册的德国智能制造企业瑞诺司汽车投资（上海）有限公司的税务信息补充完成，税种和发票全部核定好，企业可以正式开票经营了。

办得顺利，也在意料之中。徐挺说，前几天单位刚刚协调区税务局，派了工作人员对企业负责人进行了一对一的税务辅导。受新冠肺炎疫情影响，双方见面不便，改在线上以视频形式进行。

尽管已经线上“预习”过了，普陀区投促办还是派了专人到税务局去协助现场办理，一个小时全部搞定。

这家公司确定要在普陀区落户是在去年的12月上旬。得知企业明确意愿后的第二天，普陀区就为这家公司接下来的落地工作专门开了一次联席会议。

企业总公司在德国，从未在中国开展过业务，而计划在沪注册的还是其亚太地区的投资总部，手续相对复杂。“区里组建了一个工作专班以协调各方。”普陀区投促办有关负责人说。

“1月3日，企业的营业执照就下来了。”徐挺介绍，这个速度比他们原先预想的快了将近一个月。而后，银行、税务方面的手续又逐步敲定，到了28日这天，全部完成。一直到拿到营业执照，这家企业只派了一个人到上海，任务是从德国送材料来。

受疫情影响，企业原定的工作计划延后了，但在普陀区投促办工作人员与这家企业共同组建的6个微信群里，分别对接企业法务、财务和市、区有关部门的交流却没有因此耽搁。由于时差，这段时间微信群半夜频频响起是常态。

正因为全程帮办，对这家企业下一步的动向，普陀区投促办也像自家事情一样了解：公司在沈阳已经租下了厂房，也将开始办理审批手续，等着从海外把设备运来之后，就开始投产。

这两天，徐挺又和企业的亚洲区总经理乌迦旎通了电话，对方说他们的全球总裁很着急：“我们密切关注中国的疫情，想早点到中国来继续推进公司的业务发展，越早越好。”

山东青岛——

全力保障

员工到岗

本报记者 王 沛

位于山东省青岛市李沧区的乐星汽车电子（青岛）有限公司，是一家韩资劳动密集型企业，主要研发、设计、生产各种汽车用开关、内饰灯等产品。“突如其来的疫情打乱了生产节奏，当时真是急得不行。”公司人事总务部处长杨涛说。

可如今，这家公司机器轰鸣的厂房内，生产线上的工人戴着口罩，有条不紊地操作着。“为了防控疫情，我们调动了各行业主管部门，为辖区700余家规上企业全部配备了服务专员，全力保障复工复产。”李沧区发改局局长陈黎明说。

复工之前，服务专员送来的一本小册子就先给杨涛吃了颗“定心丸”。

这是李沧区推出的《防控期间李沧区企业复工“九规程”》，其中厂区管理、人员管控、消毒防护等9个方面，以卡片形式汇编成册，企业按照手册进行标准化操作即可。

想要复工复产，还需员工顺利返程。乐星有177名员工来自外省，其中40名要从外省疫情严重地区自驾返青。提前半个多月，李沧区虎山路街道卫健办负责人杜瑞峰就忙得不可开交，反复与各方协调对接。等到人回来了，14天的集中隔离也是件麻烦事。

“园区内腾出一栋宿舍楼来隔离，风险较大且不可控，在厂区外进行隔离，找不到合适的地方。”杨涛说。收到求助，虎山路街道立即行动，租了20间公寓及宾馆房间用于组织集中隔离。

另一边，厂区内，设置专用垃圾桶收集废旧口罩，卫生间安装20处自动消毒液喷机，全厂每日2次消毒、重点区域3—5次消毒，疫情防控安全员每日巡视检查……乐星按照手册指导，提前布置，疫情防控从细管理。

复工当天，乐星有540名员工到岗，到岗率超过60%，产能达到87%，确保了需要紧急交货的产品订单。“当地政府真是帮我们解了燃眉之急！”杨涛说。

截至2月26日，青岛在营外商投资企业中，已开工企业数量达4584家，开工率达83.28%。重点企业开工率达97.14%，基本恢复正常经营。

辽宁沈阳——

畅通运输

共渡难关

本报记者 刘洪超 刘佳华

测体温、登记、换服装、消毒，走进沈阳华美食品有限公司的熟食加工车间，只见已经启动的3条生产线正有条不紊运行，300多名工人忙着给鸡肉穿串、炭烤、蒸煮、速冻、包装……一袋袋熟食“新鲜出炉”，被送入冷库。

华美食品位于辽宁省沈阳市沈北新区，是日本三菱商事株式会社参股的一家中外合资企业。新冠肺炎疫情发生后，公司根据疫情防控形势，有序推进复工复产。

“我们食品加工的主要原料是肉鸡，由华美集团自己养殖，能够保证供应，辅助原料和包装袋等存量也充足。”公司负责人李杨说，复工前最担心的不是生产原料，而是物资运输。

华美集团的养殖场分布在沈阳市沈北新区和法库县。“本来担心受疫情影响，禽肉制品跨地区运输有困难，”李杨说，“没想到，复工以后，市区农业主管部门与交通部门共同帮我们解决运输通行证问题，将公司车辆行驶证拍照发给工作人员，不到10分钟，通行证的电子版就发回来了。”

几天前，企业养殖的雏鸡在运输到某省时，为保险起见，当地检验检疫部门专门向辽宁省农业农村厅询问核查动物检疫合格证明，辽宁省农业农村厅迅速做出答复，保证了产品运输畅通。

为支持企业开工复工，沈阳市营商环境建设局出台15条措施，沈北新区也出台了10条措施帮助企业渡难关。沈北新区商务局主动联系华美食品，询问是否需要开具不可抗力证明，以减少企业损失。

“不仅有华美，我们还为区内多家企业申报了辽宁省保供重点企业资质，帮助企业开辟交通运输的绿色通道。”沈北新区商务局副局长陶红雨说，目前，全区规上企业开复工率达97%，其中外资规上企业复工率达100%。

李杨说：“公司现在正申请稳岗补贴，需要缴纳的社保费用也减少了。政府给公司每名复工人员发放了防疫补贴，还多次联系企业了解防疫物资需求，确保疫情防控与复工复产两不误。”

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 11 版）

(责编：杨曦、庄红韬)