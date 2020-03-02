信息化助力复工复产（创新故事）

密切接触者测量仪“小护士”，社区管理“小管家”，站点检查“小战士”，企业管理“小帮手”，招聘应聘“小达人”，还有查询社区疫情的“小雷达”、帮助学校安全有序管理的“小班长”……日前，中国电子科技集团携手人民网上线“一网畅行——复工复产通用管理系统”，充分运用大数据分析支撑疫情防控工作，面向公众开放使用。

据介绍，该系统由一个风险人群感知大数据中心、一个智能指挥平台、多个APP应用组成，具有数据权威、精准评估、体系联动、有效管控四大特点。各级政府及企事业单位可通过互联网扫码下载，既可单独使用，又可组合成管理体系，进而实现精确管控。

打赢疫情防控阻击战，助力复工复产复课科学、有序进行，大数据、人工智能、云计算等数字技术打通线上线下，将科技力量发挥得淋漓尽致。明略科技首席科学家吴信东等企业科研人员通过大数据分析，利用传染疾病传播模型进行拟合，对病毒潜伏者数量随时间变化的情况进行相关预测，为一线人员和机构提供参考。高德地图发布的《驾车活力复工指数分析报告》选取了20个驾车出行活跃城市做分析，基于假日与平日的导航量比值计算后得出驾车活力复工指数，反映城市复工热度，为公众提供出行信息指南。

在重庆市沙坪坝区，机器人一天拨打16.8万通电话，向市民了解是否居住本区、是否有发热等不适症状、是否从外返回复工等问题，并录入系统。16.8万份数据交由人工分析需要半个月，机器人只用了约4小时。据统计，自1月27日上线至今，阿里巴巴达摩院研发的智能疫情机器人已累计为40座城市拨打1100万通防控摸排电话，用技术手段支援疫情防控，缓解一线人力不足。

云计算顶住海量访问压力。“穗康”“深i您”“武汉战疫”“皖事通 讯宿办”……疫情期间，腾讯云支持各地开展疫情防控工作，上线超过50款疫情服务相关小程序。“穗康”小程序上线当天访问量突破1.7亿，累计访问量破6亿。

如何让复工复产更放心？“服务不见面”“办税不接触”“开票不等待”“出入不停留”……在疫情防控工作最吃劲的关键阶段，中国航天科工集团有限公司加紧研发、快速“上线”了一系列数字化、网络化、智能化、云化产品、平台和系统。

“不用下车，一点一扫就把发票开了，真的很赞。”在中国石油加油站，使用航天科工所属航天信息开发的增值税电子发票管理系统，车主获得了便捷服务；航天信息在全国建设了400余个“智慧办税厅”，并在多省部署了30余套“智能微厅”系列产品，许多人通过这个“不见面、零接触”的智能微厅办理税务业务；在首都儿科研究所、北京儿童医院，由航天科工所属航天建设航天设计院系统集成的“多人自动测温防疫布控系统”正式上线使用，实现了人员流动密集场所出入人员体温的快速测量。

物流畅起来，生产旺起来。满载着农资，传化智能物流平台上的驾驶员刘昌杰驶离传化四川农资仓，奔向急需的客户。作为公共性物流平台，传化智能物流正通过提供运力调度、协调畅通农用物资绿色通道，积极助力春耕农资供应及流通需求的保障。

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 19 版）

(责编：杨曦、庄红韬)