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“宅经济”进入数字化时代（经济透视）

王  祎

2020年03月03日08:41  来源：人民网－人民日报
 

　　打开亚马逊网站，可以发现这家在线零售巨头发布了1000多个居家工作的全职职位信息，包括技术开发、销售、运营、人力资源等。这并非个案，法国此前制定新的劳工法，放宽了远程工作规定。2018年，法国企业的远程工作较一年之前增长了25%。随着居家工作日趋流行，“宅经济”备受关注。

　　简言之，“宅经济”就是“宅”在家里的经济，包括居家消费和居家工作。在日本，特定群体的消费内容和模式不仅定义了一种居家消费文化，也直接推动了动漫、电子游戏及衍生产业的发展。在上世纪70年代的美国，由于环境污染和交通拥堵，人们希望借助远程办公摆脱通勤之苦。如今，互联网及信息技术的普及使得大众消费和工作模式发生根本转变，以往集中化的消费及工作被远程在线、分布式、个体化的模式所取代。至此，“宅经济”进入数字化时代。

　　“宅经济”的市场规模有多大？居家消费中，网上购物火爆，近年来快速增长的O2O到家服务也贡献显著。据预测，2019—2023年全球在线餐饮外卖市场年均增长率将超过15%。远程办公市场同样可观。据美国人力资源服务公司凯利服务公司调研，在全球范围内，有超过1/4的受访者表示，每周至少有部分时间远程办公，对亚太地区的受访者而言，这一比例更是高达37%。

　　技术是驱动“宅经济”持续增长的重要因素。互联网、社交媒体、移动应用打破物理空间界限，使得距离不再是问题。借助VR、AR及传感技术，人们在家可以享受美景和运动的快乐。医疗、理财、教育在线化成为大势所趋，智能手机、智能音箱、家庭陪伴式机器人功不可没。没有5G、云计算、视频会议、在线协作技术以及各种在线应用，远程办公可能还停留在小众阶段。技术与产业相互作用，巨大的需求催生商业模式创新，推动产业变革，产业的发展则进一步促进技术优化和成熟。

　　对于一些传统产业而言，“宅经济”是一种“破坏式创新”。曾经人头攒动的传统零售、餐饮、旅游、健身、教育等行业压力日增。然而人们的消费需求并没有被压制，而是重塑了消费和生活方式。这种转变为企业转型打开了新的增长空间。零售企业经过数字化转型，从线下单一渠道转变为全渠道模式，从以产品为中心转变到以消费者为中心。远程办公、远程医疗、在线教育等新兴产业发展更是驶入快车道。

　　不过，“宅经济”的发展也面临挑战。首先，企业需要平衡用户体验和效率之间的矛盾，使消费者在家也能享受到良好的服务，员工远程办公时也能协作顺畅。同时企业还要考虑商业的效率和价值。其次，企业需要避免因协同不足导致效率降低。零售或电商企业前端的快速配送和交付，需要后端的供应链和生产环节同步配合。个人居家办公，需要部门、公司、合作伙伴等协同支持。物理空间的分割和大范围的分布，对“宅经济”后端的链式体系提出了更严苛的协同要求。

　　随着云计算、物联网、机器人、人工智能等技术应用日趋成熟，效率制约因素逐步消减，“宅经济”也将更受欢迎。

　　（作者为西南财经大学工商管理学院教授）  


　　《 人民日报 》（ 2020年03月03日 18 版）
(责编：杨曦、庄红韬)
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