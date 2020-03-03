精准稳妥推进复工复产（人民时评）

精准稳妥推进复工复产，需要相关政策措施因势而动，紧跟疫情防控的新进展、新形势，提高政策“契合度”，实现疫情防控和复工复产的良性互动
当前，全国疫情防控形势积极向好的态势正在拓展。2月26日召开的中央政治局常委会会议强调，要精准稳妥推进复工复产。落实这一要求，需要各级党委和政府精准施策，把各项工作做细做扎实。
精准稳妥推进复工复产，对各地是一个不小的挑战，现实中也存在一些问题和困难。比如，一些地方工人返工和工厂复工的手续复杂、责任不清、效率低下；一些企业面临工人短缺、材料短缺、部件短缺等问题；相邻地区政策要求不一，尤其是在流通环节，缺乏有效的协调统一机制，产业链各环节协同复工复产的难度较大……在确保疫情防控到位的前提下，如何精准稳妥推进复工复产？这就需要相关政策措施因势而动，紧跟疫情防控的新进展、新形势，提高政策“契合度”，实现疫情防控和复工复产的良性互动。
针对现实中存在的问题，2月26日召开的中央政治局常委会会议要求，要提高复工复产服务便利度，取消不合理审批。会议还要求，要总结经验，把一些好的政策和做法规范化、制度化。随着疫情形势出现积极变化，我们需要及时总结前期的防控经验措施。有效、管用，符合当下防控形势的，要继续坚持和巩固；不符合当前形势、制约复工复产的，要及时纠正。党委和政府要从本地实际出发，及时、精准出台契合防控形势、适用有效的政策措施，释放积极信号，恢复社会信心和良性运转，为复工复产提供有力的政策支撑，营造良好的外部环境。
在有效防控疫情的前提下，各地需要充分利用现有资源，创造条件解决当下复工复产面临的问题。客观而言，疫情防控影响既有的经济社会运行秩序，而有效的新秩序还未成形，这就要求各地因势利导、创造性开展工作。比如，创新工作方式、方法，制定科学、有效的区域联动机制，降低企业因疫情防控而增加的成本和风险；运用互联网平台，建立小微企业和个体工商户服务专栏，使各项政策易于知晓、一站办理；落实分区分级精准复工复产要求，分业态、分行业有序推动企业复工复产，从而最大限度降低疫情对经济社会发展的影响。
对各地来说，把支持复工复产的各项工作做细做扎实，还需要从实际出发、从细处着手，务求实效。比如，山西太原日前利用第三方网络交易平台，开展了“复工放心餐免费配送”计划：动员符合条件的本市餐饮单位积极开展网上供餐业务，设立“复工惠民食堂”点餐专区，并免除配送费用，无接触安全配送，解决了复工复产人员的就餐问题。这一看似平常的举措，解决了不少企业的后顾之忧。领导干部应该深入企业、深入基层、深入一线，及时掌握并消除复工复产的障碍、困难，疏通执行政策措施的堵点、难点，填补政策措施的缺陷、不足，努力提高政策措施的质量和效果。
统筹做好疫情防控和经济社会发展，既是一次大战，也是一次大考。各级领导干部拿出责任担当之勇、科学防控之智、统筹兼顾之谋、组织实施之能，才能切实抓好工作落实，在大战中践行初心使命，在大考中交出合格答卷。
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