一批重大水电项目按下“复工”键

“目前，有290多名工作人员在现场紧张有序施工，后续人员将通过包机陆续返藏。”西藏自治区山南市桑日县，中国华电西藏公司副总经理陈忠勇正在华电集团投资建设的水电项目上忙碌着。

陈忠勇介绍，该项目总投资122亿元，计划于2021年首台机组投产发电，是西藏在建规模最大的内需电源项目。近期，施工人员正开展左岸平洞内混凝土浇筑、廊道帷幕灌浆、大坝金结安制等关键工作，为天气转暖后大体积混凝土施工创造工作面。

包括上述水电项目在内，中国华电国内多个重大工程项目陆续复工复产。

在西藏自治区与四川藏区交界的“三区三州”地区，中国华电负责建设管理的金沙江上游川藏段梯级电站正在紧张建设。该项目是“十三五”中央支持西藏经济社会发展的重大项目，也是加快深度贫困地区能源开发助力脱贫攻坚的重点水电项目。在建的苏洼龙、叶巴滩、巴塘、拉哇四级水电站总装机619万千瓦，目前，正处于建设高峰期。

“工期比较紧，项目需要值班。” 华电金上公司相关负责人介绍，为保证春节期间重点工程施工，公司提前储备了一批工程建设物资，并安排2000余名施工人员留守现场。春节以来，公司科学组织留守人员施工，把现场有限的人力和物资集中投入到关键线路和重点项目上来，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，保障项目按时间节点顺利推进。

目前，苏洼龙水电站大坝坝基廊道施工全部完成，大坝填筑完成18%，溢洪道开挖完成87%，首台机组座环蜗壳安装完成，计划2021年投产发电；叶巴滩水电站左岸坝肩边坡开挖完成128米，右岸坝肩边坡开挖完成78米，地下厂房各洞室启动开挖支护；拉哇水电站场内筹建期道路工程完成85%，上游围堰基础处理施工抓紧开展，导流洞已开始施工；巴塘水电站导流洞开挖完成70%，坝肩开挖完成60%。

在福建省宁德市周宁县，中国华电投资建设的周宁抽蓄电站工程正有条不紊地施工。该项目总装机120万千瓦，计划于2021年实现首台机组投产发电，是中国华电首个抽水蓄能电站项目，也是福建省“十三五”重点项目。春节期间，该项目各参建单位共计165名施工人员留守现场，在输水系统、地下厂房、机电安装等工作面开展作业。

针对突发疫情，华电福建公司抓紧储备防疫物资，强化工程现场疫情管控，按工程项目轻重缓急分3批次安排人员返回现场，预备了300多个房间作为健康观察点，并同步开展复工前人员安全培训和现场安全检查。

目前，返工人员达435人，电站上水库面板堆石坝已填筑完成15%，输水系统开挖支护完成80%，机电安装工程已完成首台机组的尾水管安装和混凝土浇筑至蜗壳层，下水库碾压混凝土重力坝已浇筑完成36%，工程建设稳步向前推进。

(责编：杨曦、庄红韬)