山东青岛西海岸新区隐珠街道青岛中加特电气股份有限公司是一家高新技术企业，产品集电机拖动、变频控制、系统控制和数据传输为一体，是很多重要企业不可或缺的动力设备。图为3月2日，在该公司生产车间，工人们在加工电动机线路板。

俞方平摄（人民视觉）

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