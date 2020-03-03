稳住农业基本盘 备春耕战疫情紧锣密鼓

疫情防控进入关键期，春耕备耕号角亦吹响。农时不等人，全国上下保春耕战疫情紧锣密鼓展开。加大粮食生产政策支持力度，推动农资企业加快复工复产……近日，农业农村部、国家发展改革委、财政部等多部门齐发力，围绕农资供应、资金保障、金融支持等打出政策组合拳，各地也纷纷完善支持政策，创新线上备春耕等新模式，确保稳住农业基本盘。

与此同时，农业机械化、农田水利、高标准农田等现代农业基础设施建设正加快推进，为实现全年经济社会发展目标以及农业高质量发展注入新动能。

战疫情备春耕两不误

翻地、育种、覆土、覆膜……在安徽省宣城市宣州区五星乡，芹芽、莲藕、芦笋、韭菜等蔬菜种植面积高达1.5万亩。戴着口罩的农户们正加足马力抢抓农时，为新春播种做各种准备。

翻地松土、秸秆还田、施肥下种……在河北省秦皇岛市昌黎县，伴随大型农用机械的轰鸣声，春播生产的热潮正在掀起。

战“疫”之下，一幅幅春耕备耕图正从南到北铺陈而来。

“今年是一个特殊年份，搞好春耕生产，夺取农业丰收，对打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会意义重大。”中央农村工作领导小组办公室主任、农业农村部部长韩长赋表示。

近日召开的统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议强调，不失时机抓好春季农业生产。要抓紧解决影响春耕备耕的突出问题，组织好农资生产、流通、供应，确保农业生产不误农时。

国务院常务会议提出，分类细化农村疫情防控科学指导，引导支持从南到北抓紧做好春耕备耕，加强越冬作物田间管理。推动种子、化肥、农药、饲料等农资企业加快复工复产，建立农资点对点保供运输绿色通道。

抗疫情保春耕“两手抓”，各地纷纷开启政策储备箱。比如，湖北聚焦“人、车、技、物、钱”五要素出台20条政策措施，包括做好216家饲料加工企业员工返岗安排，预计3月10日前产能恢复到80%以上；畅通农产品和农业生产资料运输绿色通道；加强农业生产信贷融资服务，省级财政提前下达2020年中央农业转移支付资金65.3亿元等。

为全力满足农民春耕购机需求，天津及早启动农机购置补贴工作。2020年度中央和市级农机购置补贴资金已下达各区，天津市农机购置补贴机具种类范围和补贴额一览表已向社会公布，这也是天津市农机购置补贴政策实施历年来最早的一次。

多部门协同打通堵点

3月1日，河北省石津灌区正式通水。根据春耕生产需要，这次春灌计划引水3.8亿立方米，放水时间预计持续60多天，灌区下游石家庄、衡水、邢台、沧州等市的130余万亩农田将得到有效灌溉。

在产粮大省黑龙江，哈尔滨海关对当前春耕和农业生产急需的化肥、种子、农机具等进口物资优先受理报关，2月份以来共监管放行进口化肥等农资1.24万吨，货值2231.8万元人民币。

记者了解到，受疫情影响，当前农业生产面临保水灌溉、农资供应、农民下田、资金保障等难点。对此，有关部门协同发力频频部署，力图加快打通春耕备耕和农业生产梗阻。

稳定粮食播种面积是赢得全年粮食丰收的前提。农业农村部数据显示，初步调度，今年春播粮食种植意向面积9亿亩左右，比上年略减300万亩，主要是早稻减少200万亩。

“要推动出台临时性补助措施，引导南方地区恢复双季稻，力争早稻面积不低于去年。今年结构调整不再减少粮食面积，玉米要稳定，轮作休耕试点将作适当调整，粮改饲主要支持北方农牧交错带。”韩长赋说。

春耕备耕，农资先行。2月28日，农业农村部印发通知，要求突出解决农资运销“最后一公里”问题保障春耕农资供应。协同工信等部门协调解决设备、人工、原辅料等问题，推动农资企业复工复产。

国家发展改革委等16部门联合印发通知，要求有力有序有效推动化肥及其原辅料生产企业复工复产，努力增加春耕前化肥产量，保障化肥等农资及原辅料运输畅通。

在打通农资运输通道上，交通运输部、农业农村部联合发文，提出切实解决春季农业生产物资运输车辆“进村难”、高速公路“上得来、下不去”以及农机具跨区域作业转运难等问题。

在资金保障上，财政部、农业农村部联合发布通知，着力支持做好春耕生产和重大动物疫病防控等工作。各地财政、农业农村部门要加快资金拨付进度，及时按规定将资金拨付到农户和农民合作社、农业企业等新型农业经营主体，缓解其资金压力。

各地农发行也在提供金融“活水”。农发行陕西省分行筹措安排60亿元信贷资金，聚焦服务“农资”“农地”“农技”，全力支持春耕备耕工作。农发行新疆分行提出，力争全行今年春耕生产类贷款投放100亿元。

为农业高质量发展注动能

运用微信、农业大数据平台等新手段，开展网上指导、网上订购、网上培训、网上贷款等网上备耕活动……产粮大省黑龙江正在开启网络备春耕新模式。

这并不是个例。无人机忙田管，“指尖上”备春耕，贷款不见面，线上下单……正成为抗疫情备春耕的一大亮点。

“在秉持因地制宜、灵活审慎的原则下，各地正尽最大可能将疫情对粮食生产的影响降到最低水平。同时充分利用各种现代网络信息技术，提高农业生产效率，农业生产现代化正不断提速。”中国社会科学院农村发展研究所土地经济研究室主任郜亮亮对《经济参考报》记者表示。

事实上，春耕备耕之季，农业机械化、农田水利、高标准农田等现代农业基础设施建设也在加快推进。

例如，湖南要求补齐水稻播栽环节机械化生产短板，力争机械育插（抛）秧面积占集中育秧大田面积60%以上。河南督促各地对去年续建高标准农田项目尽快复工，加快建设进度，并督促纳入省重点项目名单的“三农”领域项目尽快有序开工。江西省也要求加快高标准农田建设进度。进度偏慢的项目县，要倒排工期，做好项目推进方案，加强督导调度，确保田间工程在3月底前全面完工。

“在全面建成小康社会以及脱贫攻坚收官之年，稳住农业基本盘具有特殊重要性。在确保农产品稳产保供的同时，农业高质量发展正稳步推进，这直接关系亿万农民增收，也将为实现全年经济社会发展目标提供更有力支撑。”郜亮亮说。

(责编：杨曦、庄红韬)