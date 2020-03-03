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聚焦重点领域 政策性银行力撑实体“回暖”

汪子旭 

2020年03月03日08:54  来源：经济参考报
 

为增强疫情期间对实体经济尤其是小微企业的金融帮扶力度，近日，从中央到相关部委密集部署进一步发挥政策性银行的支持作用。其中，制造业企业复工复产、春耕备耕、外贸行业等成为支持重点，增加3500亿元专项信贷额度、实行优惠利率等一揽子举措加速落地。与此同时，国开行、进出口银行、农发行等政策性银行也正加紧输血重点领域，倾斜信贷资源，推动重要国计民生项目尽快“回暖”。

“政策性银行作为金融服务‘国家队’成员，相比商业银行有着更强的先导作用，有利于补齐商业性金融的融资缺口，在抗击疫情期间，承担着逆周期、补短板的重要任务。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林在接受《经济参考报》记者采访时说。

相关部署近期频频展开。近日召开的国务院常务会议提出，政策性银行将增加3500亿元专项信贷额度，以优惠利率向民营、中小微企业发放。央行副行长刘国强表示，要进一步发挥政策性银行的支持作用，开发银行对制造业企业以及企业复工复产要加大专项信贷支持，进出口银行要专项支持受疫情影响较大的进出口企业，农发行要专项支持生猪全产业链发展。此前，央行等五部门发布的通知也明确指出，支持政策性银行加大信贷支持力度，合理满足疫情防控的需要。

记者获悉，一揽子政策利好正在加速释放输血重点领域。针对企业疫情期间流动性紧张的现状，国开行设立专项流动资金贷款，保障疫情防控、交通物流、能源供应、医用物资和食品等生活必需品生产等国计民生领域企业复工复产。截至2月26日，专项贷款实现本外币发放达1215亿元。

农发行相关负责人在接受《经济参考报》记者采访时表示，当前是疫情防控的特殊时期，也是春耕备耕的关键时期，农发行持续加大信贷投放力度，确保各类农业企业、家庭农场、农民合作社进行春耕生产，支持保证粮食产量基本稳定。截至2月28日，农发行共发放支持春耕备耕贷款140亿元。

“在抗击疫情、稳生产稳发展方面，政策性银行得到了专项信贷等精准的政策支持，这也将发挥正向激励和杠杆作用，撬动其他社会资金扩大对中小微企业复工复产的信贷支持力度，为稳经济稳发展做出贡献。”上述负责人说。

(责编：杨曦、庄红韬)
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