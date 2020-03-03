国家税务总局：“四步走”确保办税缴费安全又便捷

国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力（中国网 郑亮摄）
人民网北京3月3日电 （记者车柯蒙）今日，国务院联防联控机制就为疫情防控和复工复产提供财税政策支持有关情况举行发布会，会上，国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力表示，疫情发生以来，税务部门按照“非接触式”办税要添力的要求，采取“四步走”的办法，确保办税缴费既安全又便捷。
第一步是“延时办“。先后两次将2月份纳税申报期限延长至当月最后一个工作日，湖北省可以延至3月底。
第二步是“网上办“。税务总局公布了185项网上办税缴费事项清单，引导纳税人、缴费人“网上办、自助办”。
第三步是“线上办”。对于纳税人、缴费人遇到的个性化问题和需求，通过12366服务热线、微信等渠道解答，尽可能线上解决。
第四步是“预约办”。对确需到现场办理的业务，在做好办税服务厅安全防护的同时，为纳税人、缴费人提供预约服务，错期错峰安排，确保办得安心放心、快捷高效。
蔡自力介绍说，随着企业有序复工复产，为进一步推动办税缴费服务提速增效，税务总局2月27日正式启动了“2020年便民办税春风行动”，集成推出24项措施，包括依托电子税务局实现90%以上的主要涉税服务事项网上办理，将发票“非接触式”领用比例从50%提升到70%；将出口退税正常办理时间再提速20%。
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