税务总局：深入开展“便民办税春风行动” 持续聚焦“四力”战疫情促发展

人民网北京3月3日电 （记者车柯蒙）3月3日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍为疫情防控和复工复产提供财税政策支持有关情况。税务总局总审计师兼货物和劳务税司司长王道树、收入规划核算司司长蔡自力出席新闻发布会并回答记者提问。他们表示，税务部门将坚决落实好党中央、国务院的决策部署，确保国家已经出台的各项税费优惠政策落实到位，持续聚焦“优惠政策落实要给力、‘非接触式’办税要添力、数据服务大局要尽力、疫情防控工作要加力”的“四力”要求，积极发挥税收职能作用，把“便民办税春风行动”开展好 ，在抗击疫情中服务经济社会发展，让广大纳税人、缴费人有实实在在的获得感。

“四个及时”确保税费优惠政策落地

疫情发生以后，国家先后出台了三批支持疫情防控和企业复工复产方面的税费优惠政策。这些政策都在2月份出台，有些要追溯到1月份实施，有些当月就实施，晚一点的在3月1日实施。有记者提问，时间紧，任务重，税务部门如何确保政策落地见效？王道树介绍，为让纳税人、缴费人及时享受国家政策的支持，在优惠政策落实方面，税务部门坚持做到“四个及时”。

及时抓好宣传辅导，税务部门通过网站、热线、微信、短信等渠道第一时间向纳税人、缴费人推送政策，并利用在线访谈、视频辅导等方式为纳税人、缴费人答疑解惑，也为税务人员开展业务培训。目前已经发布了6期130个税收政策热点问题解答。

及时制发操作指引，每一项政策出台以后，税务部门及时制定征管操作办法，目前已经形成涉及支持防护救治、支持物资供应、支持公益捐赠、支持复工复产四个方面税费优惠政策的操作实施指引。

及时调整信息系统，税务总局在积极配合相关部门研究出台政策的同时，提前做好信息系统调整的准备工作，确保政策一出台，信息系统就能够顺畅地对接。

及时强化督导考核，税务总局把政策落实情况纳入绩效考评体系，压实各级税务机关责任，加强督查督办，严肃工作纪律，确保党中央、国务院的好政策能够落到实处、见到实效。

“四步走”确保办税缴费既安全又便捷

针对记者提出的有关纳税服务方面的问题，蔡自力说，税务总局2月27日正式启动了“2020年便民办税春风行动”，集成推出24项措施，包括依托电子税务局实现90%以上的主要涉税服务事项网上办理，将发票“非接触式”领用比例从50%提升到70%；将出口退税正常办理时间再提速20%等。

企业复工复产后，纳税人办理申报、开票和出口退税等业务量增加，对此，蔡自力介绍，税务部门按照“非接触式”办税要添力的要求，采取延时办、网上办、线上办、预约办“四步走”的办法，确保办税缴费既安全又便捷。

第一步是“延时办”。税务部门先后两次将2月份纳税申报期限延长至当月最后一个工作日，湖北省可以延至3月底。第二步是“网上办”。税务总局公布了185项网上办税缴费事项清单，引导纳税人、缴费人“网上办、自助办”。第三步是“线上办”。对于纳税人、缴费人遇到的个性化问题和需求，通过12366服务热线、微信等渠道解答，尽可能线上解决。第四步是“预约办”。对确需到现场办理的业务，在做好办税服务厅安全防护的同时，为纳税人、缴费人提供预约服务，错期错峰安排，确保办得安心放心、快捷高效。

“下一步税务部门将狠抓这些措施的落实落地，确保纳税人、缴费人获得感和满意度不断提升。”蔡自力谈道。

3月纳税申报期限延长 一些企业已收到2月社保退费款

今年2月，税务部门依法按程序两次延长了2月份的纳税申报期限。王道树介绍，目前，除湖北省以外，其他地区2月份纳税申报工作已经顺利结束，整个申报工作平稳有序。对于受疫情影响较重，而没有能够完成申报的这一少部分纳税人，可以按照规定补办延期申报手续并同时办理纳税申报，税务总局已经布置各地税务机关及时予以受理，对这些特定纳税人不加收税款滞纳金、不给予行政处罚、不认定为非正常户、不调整纳税信用评价。

据王道树介绍，结合当前疫情防控形势，为进一步支持企业复工复产，税务总局决定依法将3月份纳税申报期限向后延长一周，纳税申报的截止日期从3月16日延至3月23日，届时对于仍属于疫情防控一级响应的地区，可以由省级税务局依法依规具体明确再延长延期的范围及时限。

近期，国务院决定阶段性减免企业社保费，支持企业复工复产。目前，税务部门负责征收全国18个省和3个计划单列市的社保费。对企业十分关心的2月份已缴社保费款退费问题，蔡自力介绍，税务部门一方面抓紧与有关部门研究制定了退（抵）费工作规则，另一方面指导督促各地税务机关加快工作进度，确保企业第一时间受益。“目前一些企业已顺利收到退费款。接下来，税务部门将继续与有关部门密切协作，依法依规，尽快将已交费款退（抵）到位。”蔡自力说。

充分发挥税收大数据优势

税收大数据特别是增值税发票的数据，具有客观、全面，及时反映企业复工复产和经济运行情况的独特优势。蔡自力介绍，税务部门注重从两个层面切实发挥税收数据的优势，为支持疫情防控和企业复工复产服务。

一方面，税务部门持续跟踪反映企业复工复产情况，服务各级党委政府决策。税务部门用增值税发票数据对春节后复工以来全国企业开票户数和金额按日进行统计，并与2019年的情况开展比对分析，反映企业复工复产的进程。

税务部门增值税发票数据显示，复工第一周（2月10日~14日），全国企业日均开票户数与去年正常状态相比还较低。第二周（2月17日~21日）开始回升，较第一周提高了10.3个百分点。第三周（2月24日~28日）进一步回升，较第二周提高20.2个百分点，表明企业复工复产明显提速。同时，各地税务机关结合本地实际向地方党委、政府及时提交了相关分析报告，为精准稳妥地推进企业复工复产提供决策参考。

另一方面，及时开展企业产销对接分析，精准实施帮扶。助力企业复工复产，畅通上下游产业链尤为重要。税务部门利用增值税发票数据，深入细化分析，精准帮扶上下游企业实现产销对接，助力疏通产业链的堵点。蔡自力说，着这方面，各地税务局有很多有益做法。比如，浙江省税务局建立了原材料替代供货商快速响应机制，为短缺原材料企业精准匹配供货商，目前已为117家企业解了燃眉之急。又如，山东省税务局在了解到某药用玻璃公司因交通运输受阻、防疫物资无法配送的情况后，立即用大数据筛选出信誉度高又有承运能力的物流公司，供企业选用，保障了驰援物资的正常运送。

加大对小微企业、个体工商户支持力度

新闻发布会上，王道树还介绍了税务部门对受疫情影响较大的小微企业、个体工商户扶持情况。他介绍，针对疫情影响，税务部门着重从三个方面加大对小微企业和个体工商户的支持：

政策上尽享红利。疫情发生以来，针对小微企业和个体工商户的税费减免政策比较多：既可享受对支持复工复产减征或者免征增值税的政策，又享受国家出台的其他针对疫情防控的若干税收优惠政策，还可以继续享受2019年以来出台的针对月销售收入在10万元以下的小规模增值税纳税人的免税政策。同时，小微企业和以单位方式参保的个体工商户还可以享受三项社保费阶段性减免等税费支持政策，这些都是税务部门“优惠政策落实要给力”的重点，税务部门将全力确保小微企业和个体工商户应享尽享、应享快享。

服务上增添便利。税务部门部署各地税务机关做好“四专”服务：网上有专栏，在税务网站专门设置小微企业和个体工商户服务专栏；线上有专席，在12366纳税服务热线设置小微企业专席；点上有专人，在办税服务厅设立咨询台和引导员，为小微企业和个体工商户提供专门的导税服务；事上有专办，税务总局专门设立了小微企业服务处，各地税务服务机关指定专门部门负责小微企业和个体工商户服务工作。

融资上增信助力。税务部门在2020年开展的“便民办税春风行动”中，将纳入“银税互动”的企业，从纳税信用A级、B级拓展到M级，这样数量增加了一倍，并且确保疫情期间信息推送、申请受理不中断，努力实现“银税互动”贷款网上一站式办理。王道树说：“这些出台的税费减免政策对于助力疫情防控、助力企业复工复产正在发挥积极的作用。”

(责编：车柯蒙、孙阳)