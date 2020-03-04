人民网>>财经

精准施策解决难题

有序推动企业复工复产（有的放矢）

徐  中

2020年03月04日08:47  来源：人民网－人民日报
 

　　我国经济韧性强，回旋余地大，产业基础雄厚。虽然当前新冠肺炎疫情对经济运行产生了一定影响，但这种影响是暂时的。在坚决做好疫情防控工作的同时，统筹做好经济社会发展各项工作，努力降低疫情带来的影响，就能实现预定的经济社会发展目标任务。习近平总书记指出，在确保疫情防控到位的前提下，推动非疫情防控重点地区企事业单位复工复产，恢复生产生活秩序。统筹好疫情防控和复工复产，应落实分区分级精准复工复产，采取切实有效的措施，统筹兼顾、精准施策，为企业纾困解难，帮助受影响的企业渡过难关，夺取疫情防控和实现今年经济社会发展目标的双胜利。

　　当前，一些非疫情防控重点地区为推动企业复工复产，出台暖招实招，打出严格防控疫情、推动复工复产的“组合拳”，取得了积极成效。与此同时，也要看到当前企业复工复产面临的实际困难，及时研究制定政策措施，着力解决资金短缺、融资困难、用工成本上升等问题。

　　坚持实事求是、因地制宜。根据疫情轻重，分区域分级别实施防控，以县域为单元，确定不同地区风险等级，推动企业有序恢复生产。其中，关键是实事求是制定分类复工复产方案，避免“一刀切”，避免简单化地设置审批条件、提高复工复产门槛，积极推动防控达标企业有序恢复正常生产。

　　做好复工复产企业疫情防控工作。坚持谁用工、谁管理、谁负责，引导企业切实履行好防控疫情主体责任；通过实施疫情防控日报告、员工体温监测、轮岗工作、分离就餐、错峰通勤等措施，实现精细化防控；及时提供口罩、消毒液等防护用品，组织开展线上防疫科普活动，做好员工的心理疏导。积极倡导和鼓励有条件的企业，选择通过互联网办公等模式实现线上复工。

　　加大政策调节和帮扶力度。下好政策调节的“精准棋”，把帮扶企业的政策做准、做实。比如，制定疫情防控期间稳定企业劳动关系的政策，指导企业用好失业保险稳岗返还政策、用好培训费补贴政策等；实行政府定向采购、鼓励国有企业对接上下游中小企业等政策措施，帮助中小企业渡过难关。

　　发挥财政金融政策的作用。从短期看，有针对性的财政和金融政策是帮助企业渡过难关比较有效的手段。比如，可以设立疫情防控专项紧急融资，发放专项项目贷款等。尤其应加大与疫情防控相关的财政支持力度，对疫情防控重点保障企业给予财政贴息支持；对防疫物资生产企业加大优惠利率信贷支持力度，对受疫情影响较大的地区、行业和企业完善差异化优惠金融服务等。研究制定阶段性、有针对性的减税降费措施，缓解企业经营困难。

　　完善对中小微企业的支持政策。对受疫情冲击较大的住宿餐饮、交通运输、文化旅游等行业的企业特别是中小企业，给予信贷支持；采取“借转补”等灵活的形式，为中小微企业提供资金支持，防止因资金链断裂导致企业经营和用工困难；鼓励中小微企业根据自身经营状况灵活决定用工方式，降低中小微企业的经营成本，让企业切实感受到“雪中送炭”的温暖，坚定共克时艰的信心。

　　（作者单位：天津市中国特色社会主义理论体系研究中心市委党校基地）


　　《 人民日报 》（ 2020年03月04日 09 版）
(责编：杨曦、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved