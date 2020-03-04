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外贸外资 稳住基本盘（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

2020年03月04日08:47  来源：人民网－人民日报
 

　　2月22日，天津港太平洋国际集装箱码头，工人正在接卸由货轮运送来的空客A320大部件。
　　本报记者 靳 博摄

　　3月2日，浙江杭州市临安区一家公司的车间内，工人在进行自行车钢圈抛光作业，加足马力赶制外贸订单。
　　胡剑欢摄（影像中国）

　　2月14日，江苏苏州市高新区一家生产车载液晶显示器产品的日资企业，员工正在放大镜下对产品进行外观检查。
　　华雪根摄（影像中国）

　　2月11日，山东青岛港外贸集装箱码头，工人在为靠港的货轮带缆。
　　俞方平摄（人民视觉）

　　2月13日，大批国产汽车在江苏连云港港口集港等待出口。
　　王健民摄（影像中国）

　　2月25日，陕西西安市沣东新城的一家公司总装车间内，为如期交付涉及国际交流合作的重要海外出口产品，工人正在紧张作业。
　　本报记者 张丹华摄

　　版式设计：蔡华伟


　　《 人民日报 》（ 2020年03月04日 10 版）
(责编：杨曦、庄红韬)
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