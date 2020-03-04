金融活水 助企业复工复产（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

核心阅读

推动企业复工复产，相关金融支持不可或缺。提高企业贷款审批效率、“减费让利”降低融资成本、创新融资产品满足更多需求……

疫情发生以来，各地积极应对，发布了促进经济发展多项措施，切实解决企业融资需求，金融活水正源源不断地涌向需要支持的企业。

连日来，在做好疫情防控的同时，各地各部门相继出台金融政策和措施，推动企业复工复产。

提高审批效率，帮助企业快速融资

15分钟完成10万元贷款线上发放，引来企业连连点赞，这是日前出现在邮储银行青海省分行的一幕景象。针对客户受疫情影响资金周转出现困难的情况，邮储银行青海省分行只用15分钟就为该客户完成了10万元“极速贷”线上发放，极大支持了企业的复工复产。

与此同时，青海各银行机构对受疫情影响，暂时遇到困难的企业和客户，不抽贷、断贷、压贷，通过适当下调贷款利率、减免手续费、延迟还款和完善续贷政策安排、增加信用贷款和中长期贷款等方式，支持企业战胜疫情，为复工复产做好金融保障。

山东省青岛春天之星大药房是青岛西海岸新区一家医药连锁企业，拥有门店100余家。“在疫情防控的关键阶段，我们需要采购储备大量防疫物资和药品，资金比较吃紧。”春天之星大药房董事长孙代勤说，“这时候，工商银行黄岛支行主动联系我们，了解资金需求，并为我们增加了500万元授信额度，仅用两天的时间就完成了放款，为我们解决了一大难题。”

“我们主动上门服务，按照特事特办、急事急办的原则，提高信贷业务办理效率，并给予利率优惠，为企业及时提供资金支持。”工商银行黄岛支行对公金融业务部经理王勇说。

“为确保各级利企新政落地落实，我们研究制定全区企业复工复产金融支持措施，及时向企业推送银行、保险等机构的金融产品，督促金融机构承担社会责任，不抽贷、不压贷、不惜贷，加强金融服务输出，帮助企业渡过难关。”青岛西海岸新区地方金融监管局资本市场科科长丁彦宁告诉记者。

中国银行宁夏区分行主动对接全国疫情防控重点保障企业和宁夏防疫用品重点生产企业，在对接过程中了解到宁夏一家主要生产戊二醛（用作杀菌剂）的企业，为湖北母公司的全资子公司，母公司受疫情影响停工。为保障戊二醛的供应，宁夏该企业承担了全部生产任务，但资金周转较为困难。

得知情况后，中行宁夏区分行开通“绿色审批通道”，仅用1个工作日就完成了1000万元贷款的审批工作，发放300万元信用贷款用于采购原材料，并为企业提供了优惠利率，有力地支持了疫情防疫企业的资金需求。

切实“减费让利”，降低企业融资成本

为解决疫情期间复工复产企业资金不足的难题，多地“减费让利”降低企业融资成本，通过降低贷款利率、降低担保费率等方式，为企业纾困解难，助力企业和项目复工复产。

河北省秦皇岛冀盛物流有限公司是一家从事仓储物流和食糖、木薯淀粉等大宗商品贸易流通的企业。受疫情影响，公司近万吨货物积压，恢复生产面临资金需求。针对此情况，秦皇岛银行采取先授信后补办手续的办法，同时降低贷款利率，将6000万元贷款提前拨付到公司账户。

“措施从资金端对企业进行了重点保障，体现出精、准、快的特点。”冀盛物流总经理张小娟说，政府出台政策扶持，银行机构采取压降利率费率水平、取消结算手续费、开通快速审批通道等措施，降低了企业的融资成本，有效地支持了企业恢复生产。

为帮助企业共渡难关，秦皇岛市出台措施，要求各银行机构加大对小微企业特别是受疫情影响较大的小微企业的支持力度，切实压降利率费率水平。秦皇岛银行取消所有结算手续费，在疫情期间全面下调小微企业贷款利率水平，同时开通绿色通道，对符合条件的企业当天受理贷款申请、当天审批、当天发放。

山西省日前出台应对疫情支持中小企业共渡难关的若干措施，提出山西省属金融机构（省农信社、晋商银行）将2020年2月份和3月份对中小微企业的存量贷款超出成本以上部分返还给贷款企业。鼓励省内其他各类金融机构，依据各自情况采取让利措施。

目前，两家机构均已出台具体举措，制定明确的办理流程。晋商银行将对中小微企业存量贷款适当降低今年执行利率；对于中小微企业新增贷款平均利率较上年水平下降幅度不低于10%；对受疫情影响较大的批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化娱乐和旅游等行业的中小微企业新增贷款，利率下降幅度不低于20%。省农信社对辖内中小微企业返还贷款利息摸底，预计将向中小微企业返还贷款利息约15亿元，为10514户中小微企业渡过疫情防控难关减轻压力。

疫情发生后，中国人民银行拉萨中心支行积极引导、督促辖内金融机构运用专项再贷款资金帮助西藏疫情防控企业，加大信贷投放，支持复工复产。西藏天圣消毒制品有限公司是西藏唯一生产消毒制品的企业，此次获得专项再贷款资金573万元，用于购买消毒制品原材料和生产线改造；西藏自治区医药有限责任公司获得专项再贷款资金1000万元，用于扩大生产及医药制品线改造。

此外，人民银行拉萨中心支行派出专人督导，督促对接银行贷款资金发放，要求金融机构启动应急响应，急事急办，对接企业后确保1天、最长2天贷款资金发放到位。

丰富融资产品，拓宽企业融资渠道

在优化贷款流程、降低融资成本的同时，根据企业不同的融资需求不断丰富融资产品、提供个性化服务，成为一些地方银行支持企业复工复产的方式。

在中国人民银行天津分行积极协调推动下，天士力控股集团有限公司近日在银行间债券市场发行天津市首单疫情防控债务融资工具，金额5亿元。

人民银行天津分行通过组织金融机构摸排，了解到天士力公司的迫切资金需求，立即与银行间市场交易商协会联系沟通，指导主承销商中信银行天津分行对接防疫债券发行绿色通道，优化流程、特事特办，在企业提出动议后仅4个工作日完成债券发行，为企业投入疫情防控阻击战提供了及时有力增援。

为解决当前中小企业的燃眉之急，上海农商银行上线“应急订单贷”，只要确认订单，企业即可获得融资支持，以推动疫情防控相关企业提升产能。同时，推出“技改支持贷”，对政府应急征用的企业给予技术改造资金支持，对被征用企业为生产防疫物资实施的应急技术改造项目，最高可给予项目总投入80%的资金支持。

上海农商银行还特别推出“应急资金循环贷”，针对受疫情影响企业的经营周转需求及铺底资金需求，给予3个月到1年的循环贷款，随借随还、灵活支用，助力企业平稳渡过难关。

（本报记者贾丰丰、潘俊强、禹丽敏、付明丽、史自强、袁泉、靳博、谢卫群）

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 12 版）

(责编：杨曦、庄红韬)