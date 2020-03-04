吉林 打赢防疫脱贫两场仗

“引进黄瓜试验品种10个、菜豆试验品种2个……”近日，吉林省永吉县兴隆村第一书记郑德春正在为村里棚膜园区蔬菜生产忙活着。

郑德春介绍，疫情防控期间，村扶贫产业棚膜园区蔬菜生产项目，吸纳本村8名贫困户到园区打工，每人月收入都在5000元以上。

疫情给贫困人口带来更多困难，2019年底，吉林省剩余未脱贫的建档立卡贫困户还有5001户、贫困人口还有10063人。面临决胜脱贫攻坚时间紧、任务重的现实，吉林省坚持问题导向，精准施策，坚决打赢疫情防控和脱贫攻坚两场硬仗。

铆足劲帮助贫困户就业

“不能出门务工，家里收入少了一大块。”通化县英额布镇大倒木村60多岁的贫困户李淑云，因去年老伴突发脑血栓丧失劳动力，便在家附近干零工照顾老伴。春节过后，受疫情影响，村里没有零工可干，李淑云有些着急。

“这临时公益性岗位解决了眼下找工作的困难，每个月有近1000块钱收入。”如今，李淑云悬着的心落了地，她在村里干起了防疫工作，值守、登记、测体温……每项工作都尽心尽力。

吉林省通过扶贫信息系统大数据分析，确定了省外就业返乡人员、存在返贫风险的贫困劳动力和县外省内务工人员约1.8万人，作为这次疫情防控期间需要加强就业扶持的重点。

2月3日，吉林省迅速制定10项针对性措施，首批安排1万个扶贫特岗，开发5000个公益性岗位，促进疫情防控期间贫困劳动力就业，切实稳定贫困家庭收入。

2月27日，珲春市马川子乡五一村49岁的贫困户郎利明，在村里扶贫干部的帮助下，乘坐由珲春市扶贫开发服务中心和市人社局协调好的大巴直接抵达延吉机场，前往宁波就业。“预计每月可增收5000元以上。”郎利明没想到，在疫情期间也能外出打工，感觉日子更有了奔头。

疫情期间，吉林省采取“一对一”“人盯人”方式，细化落实就业措施，鼓励就近就地就业、贫困人口网上培训、“不见面”服务等一系列措施，持续巩固脱贫攻坚成果。

抓项目提升造血能力

“一天能缝制300多个口罩，一个月能赚2000多元。”2月9日开始，磐石市永丰东村贫困户李凤芝和同村的贫困户们提前进入工厂复工，加班加点赶制口罩。

去年，省级贫困村永丰村引进东北袜业永丰缝制分厂的扶贫项目，以服装代加工为主营业务。家里有两个孩子上学，丈夫还有腿疾，李凤芝进入工厂打工，让这个家有了稳定收入。

2月7日，企业接到恢复生产的通知，在当地帮扶干部和驻村工作队的带领下，从决定启动民用口罩应急生产到正式开工，仅用了两天半时间。

“村里办了服装厂，给我们贫困户打工机会，现在我们也为帮过我们的人、为国家出一份力。”李凤芝说，驻村工作队员和村干部挨家挨户做工作，帮村民做到疫情防控和复工两不误。

2月25日，吉林全省启动“抓环境、抓项目、抓落实”“早开工、早落地、早见效”的“三抓三早”行动。吉林省各地扶贫项目迅速复工，新项目加速落地，把被疫情耽误的时间“抢”回来。

眼下，通榆县扶贫部门正在加速推进5300万元的规模化种养殖基地项目落地。基地通过资产租赁方式交给龙头企业经营，分红资金将按照各乡镇贫困人口规模、贫困程度进行统筹分配使用。

最近，吉林省划拨专项扶贫资金，按照未脱贫人口人均5000元的标准，精准安排实施扶贫项目，通过“造血”的方式，帮助未脱贫人口脱贫。

吉林省还将优化扶贫资金使用，重点向产业项目倾斜，加大对受疫情影响较大的产业扶贫项目生产、储存、运输、销售等环节的支持，解决“卖难”问题。

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 12 版）

(责编：杨曦、庄红韬)