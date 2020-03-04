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重庆重大在建项目全面复工

出台增强版“40条”支持企业

2020年03月04日08:47  来源：人民网－人民日报
 

　　本报重庆3月3日电  （记者蒋云龙）记者3日从重庆市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会获悉：在研究支持企业复工复产和生产经营的若干政策措施后，重庆系统性地整合梳理和补充完善前期惠企政策，推出增强版的“支持企业40条”。

　　重庆市发展和改革委员会副主任米本家介绍说，截至3月2日，重庆市规模以上工业企业开工6475家、开工率达到了99.4%；市级重大在建项目复工549个、复工率98.6%；总体实现了2月底、3月初基本实现全面复工的目标。

　　米本家表示，“支持企业40条”主要包括金融、财税、降成本三个方面：

　　在加大金融支持强度方面提出了10条政策，涉及续贷续保、转贷应急周转资金、担保增信、降低贷款利率等方面。初步估计，为疫情防控重点企业、涉农小微新增低利率贷款250亿元，为受疫情影响小微企业存量贷款展期续贷1000亿元左右。预计为企业节约融资成本16亿元左右。

　　在加强财税纾困力度方面提出了15条政策，涉及增值税率下调、个体户税额调整、税款减免、延长亏损结转年限、延期纳税、农业产销补助等方面。初步估计，缓解企业纳税压力近10亿元；培训补贴约0.8亿元，支持2万名以上企业职工参加培训。

　　在降低生产经营成本方面提出了15条政策，涉及社保费减免缓、公积金减免缓、援企稳岗返还、租金减免、企业用能用水成本降低等方面。初步估计，将减免社会保险费约133亿元；降低企业用能用水成本14.5亿元左右；返还约16亿元稳岗补助，稳定约70万个就业岗位。

　　米本家表示，下一步，重庆市发展改革委将启动实施“春风计划”，派出一批懂政策的机关干部为“政策专员”，用网格化、全覆盖的方式，把政策送到企业。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月04日 12 版）
(责编：杨曦、庄红韬)
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