湖南确保今年种粮面积6900万亩

本报长沙3月3日电 （记者何勇、申智林）3月1日上午，在湖南省宁乡市得资福镇合星村，田野上机器轰鸣，农机手正忙着整理秧田。

“趁着好天气，赶紧翻地备秧田，3月上中旬完成播种育苗，不能耽误。”胜云农机服务专业合作社负责人刘永军介绍，我们这里水田都靠大型翻耕机翻耕，一天翻耕80亩。宁乡市2019年的25个标段8.4万亩的高标准农田建设已全面复工，确保3月底竣工。

前不久，湖南省召开春耕生产视频会议，提出确保今年粮食面积稳定在6900万亩左右、产量稳定在590亿斤左右的“两稳”总目标。湖南是传统的农业大省。2019年，湖南全省粮食播种面积达6924万亩，产粮595亿斤。

湖南省一手抓疫情防控，一手抓农业生产，为经济社会大局稳定提供有力支撑。湖南省农机事务中心加强对农机推广、农机技术和农机维修人员的系统培训，计划组织培训10期共1000人次，划分洞庭湖区、湘中、湘西、湘南四个区域，把培训班开在合作社、开在田间地头。衡南县不少农技农机服务专业合作社开通“春耕热线”，安排专人电话联系县域内种粮大户，根据春耕需要，调运耕整机、拖拉机、插秧机。

湖南省农业农村厅总农艺师唐建初介绍，湖南将种子、肥料、农药等农资生产企业纳入复工复产重点企业名单，支持农资生产企业尽早复工复产、尽快恢复产能，全省各级农业产业化龙头企业3200家以上已经复工。

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 12 版）

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