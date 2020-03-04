湖南确保今年种粮面积6900万亩

本报长沙3月3日电 （记者何勇、申智林）3月1日上午，在湖南省宁乡市得资福镇合星村，田野上机器轰鸣，农机手正忙着整理秧田。
“趁着好天气，赶紧翻地备秧田，3月上中旬完成播种育苗，不能耽误。”胜云农机服务专业合作社负责人刘永军介绍，我们这里水田都靠大型翻耕机翻耕，一天翻耕80亩。宁乡市2019年的25个标段8.4万亩的高标准农田建设已全面复工，确保3月底竣工。
前不久，湖南省召开春耕生产视频会议，提出确保今年粮食面积稳定在6900万亩左右、产量稳定在590亿斤左右的“两稳”总目标。湖南是传统的农业大省。2019年，湖南全省粮食播种面积达6924万亩，产粮595亿斤。
湖南省一手抓疫情防控，一手抓农业生产，为经济社会大局稳定提供有力支撑。湖南省农机事务中心加强对农机推广、农机技术和农机维修人员的系统培训，计划组织培训10期共1000人次，划分洞庭湖区、湘中、湘西、湘南四个区域，把培训班开在合作社、开在田间地头。衡南县不少农技农机服务专业合作社开通“春耕热线”，安排专人电话联系县域内种粮大户，根据春耕需要，调运耕整机、拖拉机、插秧机。
湖南省农业农村厅总农艺师唐建初介绍，湖南将种子、肥料、农药等农资生产企业纳入复工复产重点企业名单，支持农资生产企业尽早复工复产、尽快恢复产能，全省各级农业产业化龙头企业3200家以上已经复工。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】