人民网>>财经

湖南确保今年种粮面积6900万亩

2020年03月04日08:47  来源：人民网－人民日报
 

　　本报长沙3月3日电  （记者何勇、申智林）3月1日上午，在湖南省宁乡市得资福镇合星村，田野上机器轰鸣，农机手正忙着整理秧田。

　　“趁着好天气，赶紧翻地备秧田，3月上中旬完成播种育苗，不能耽误。”胜云农机服务专业合作社负责人刘永军介绍，我们这里水田都靠大型翻耕机翻耕，一天翻耕80亩。宁乡市2019年的25个标段8.4万亩的高标准农田建设已全面复工，确保3月底竣工。

　　前不久，湖南省召开春耕生产视频会议，提出确保今年粮食面积稳定在6900万亩左右、产量稳定在590亿斤左右的“两稳”总目标。湖南是传统的农业大省。2019年，湖南全省粮食播种面积达6924万亩，产粮595亿斤。

　　湖南省一手抓疫情防控，一手抓农业生产，为经济社会大局稳定提供有力支撑。湖南省农机事务中心加强对农机推广、农机技术和农机维修人员的系统培训，计划组织培训10期共1000人次，划分洞庭湖区、湘中、湘西、湘南四个区域，把培训班开在合作社、开在田间地头。衡南县不少农技农机服务专业合作社开通“春耕热线”，安排专人电话联系县域内种粮大户，根据春耕需要，调运耕整机、拖拉机、插秧机。

　　湖南省农业农村厅总农艺师唐建初介绍，湖南将种子、肥料、农药等农资生产企业纳入复工复产重点企业名单，支持农资生产企业尽早复工复产、尽快恢复产能，全省各级农业产业化龙头企业3200家以上已经复工。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月04日 12 版）
(责编：杨曦、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved