连日来，山东省淄博市沂源县在做好疫情防控的同时，科学有序推进辖区内民营企业复产复工，并及时协调解决企业复工复产中的困难和问题，带动当地村民和贫困户就业，助力脱贫增收。图为在沂源县鲁村镇一塑编企业，工人在生产线上工作。

赵东山摄（人民视觉）

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