广东经济更“硬核”了（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

连日来，企业复工复产正在推进。实践证明，中国经济充满韧性，很多省份内在涌动着蓬勃的发展活力，只要我们变压力为动力、善于化危为机，就能把我国发展的巨大潜力和强大动能充分释放出来。

近日，本版选取了制造业大省广东进行观察。我们发现，扶持复工复产的“硬核”政策组合拳，在广东省各地争相出现。一部分企业在克服困难的过程中，也顺势推动了技术研发和创新升级。迎来春天的南粤大地，经济发展更“硬核”了。

——编 者

红外测温、扫码领口罩、电梯“九宫格”站位……3月2日，位于深圳滨海大道的腾讯滨海大厦迎来了全员复工轮岗的第一天。而在此之前，为满足众多企业疫情期间网上办公的需求，腾讯技术工程人员用了3个昼夜完成腾讯会议系统一个关键调度模块的开发，保障了大幅扩容后的系统稳定安全运行。

不只有腾讯，在广东，还有更多“不服输、不言败”的粤企，在政府和全社会支持下克服疫情风险、全力复工复产，并在克服困难的过程中，顺势推动技术研发和创新升级。

数据显示，截至3月初，广东规上工业企业复工突破5万家，复工率达93.9%。迎来春天的南粤大地，经济发展更“硬核”了。

“硬核”复工

3月2日13时30分，一辆挂着“黄埔欢迎您回家”横幅的大巴停在了广州科学城总部经济区二期项目工地门口。31名风尘仆仆的返岗工人戴着口罩，依次通过体温检测。隆隆的机器声，在沉寂了一个多月的工地再度响起。

面对疫情，广东人在经历了短暂的焦虑后，很快又倔强地昂起头，在中央决策部署和省委省政府的靠前推动下吹响了复工复产的号角。2月3日，春节假期结束后的第一天，涉及保障城乡运行必需、疫情防控必需、民众生活必需等五类特殊行业企业已率先复工复产。2月10日起，各行各业有序恢复工作。在做好防疫保障工作的前提下，企业加足马力，为工厂车间按下一个个“加速键”。

位于佛山高明文竹路上的广东溢达纺织工厂，6名工作人员7时25分就已站在入口为陆续赶来上班的同事们测量体温；停车场内的司机师傅穿着防护服，背着消毒箱，对大巴进行全方位消毒。

溢达是广东省最大的纺织服装企业，总员工数超过2万人，目前已近全员返岗。在每天进行3次消毒、弥漫着消毒水味道的制衣车间里，戴着口罩的工人操控自动化设备，全力生产。

像溢达一样，确保安全生产是“硬核”复工的底线。连日来，广东各地政府和企业派出的爱心大巴、返岗专列往返运行，从中西部劳动力丰富地区“点对点”拉来复工生力军，最大限度减少了人员往来带来的传染风险。

“硬核”支持

东莞4家口罩机生产企业获奖励189.7万元，佛山防护服生产企业康得福获奖励308万元，广州3家防护物资生产企业获奖励841.7万元。

3周时间，3个城市，3笔财政奖励资金接连兑现。“就是要让‘真金白银’财政政策，落到急需处、落到关键处、落到实处，为保障企业复工复产提供‘硬核’支持。”广东省工业和信息化厅副厅长杨鹏飞如是说。

正如杨鹏飞所说，复工复产，不能让企业单打独斗。疫情给经济发展带来的客观不利影响，还需要政府和全社会的给力支持。

2月3日，广东省省长马兴瑞主持召开专题会议，明确要尽快制定出台省级层面支持受影响企业的政策措施，帮扶受疫情影响企业恢复生产。话音刚落，省政府2月6日印发《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业复工复产促进经济稳定运行的若干政策措施》，提出了5方面共20项政策措施。

“‘复工复产20条’聚焦企业复工复产面临的现实困难、关键环节，从保障用工、减轻负担、优化服务等方面集聚政策合力，涵盖多个方面。”广东省发展和改革委员会主任葛长伟表示。

以上率下，扶持复工复产政策的“硬核”组合拳，在全省各地争相出现。在东莞虎门，截至2月底，全镇行政事业单位和镇属企业共对企业和商户减免租金约3100万元；共退回社保费（养老、失业、工伤）约1.5亿元，惠及企业约1.8万家。政府引领下，“虎门好房东”纷纷涌现，全镇29个社区全部制定了减租方案，预计减租金额4188万元。

“硬核”升级

“戴上手环后，走出宿舍区，系统就会发出警报，自动向公司的防疫小组人员手机发短信。”一名从省外返穗的居家隔离员工说。为保障企业安全有序复工复产，海格通信开发的北斗智慧手环，就是科技手段助力防疫技术的新突破。

粤港澳大湾区定位于打造“具有全球影响力的国际科技创新中心”，疫情没有浇灭区域创新的内生动力，反而让不少企业发现了新的商机，传统行业企业正借势转型升级。

“危机危机，有危就有机！”万和电气董事长叶远璋说，预计未来消毒柜等产品将迎来发展，接下来公司将在潜力产品品类上发力。线下门店受疫情影响无法营业，餐饮企业九毛九旗下网红品牌太二酸菜鱼从2月24日起开始外卖业务，积极寻找新的盈利方式……

在扶持企业的过程中，广东营商环境也得到了“硬核”升级。“不见面审批”从应对疫情的权宜之计变为简政放权的常态；数字广东系统的“粤商通”APP上线志愿律师服务团热线功能，围绕疫情引发企业履约纠纷进行电话热线沟通和在线答疑；光大银行广州分行辖属湛江分行工作人员“特事特办”，仅用了一个工作日就完成了当地某医药企业复产急需的贷款审批。

“有政府尽心服务，有全社会与企业共渡难关，完成订单需求、达成今年目标，肯定没问题！”在广州开发区，兴森快捷副总经理刘湘龙的话里充满信心。

《 人民日报 》（ 2020年03月05日 13 版）

(责编：曹昆)