“春姑娘”哈密瓜出岛记

“明天就能装车，40亩哈密瓜已经有人订了，三块八一斤！”2月26日，在海南省乐东黎族自治县尖峰镇哈密瓜种植基地，种植户向纯平指着一片大棚笑着说，“刚过完年时，这些瓜都没人要，现在已经基本恢复正常。”

哈密瓜是乐东的主打农产品之一，全县种植面积20万亩（含复种），是冬春季节国内哈密瓜的主要生产基地。今年的新冠肺炎疫情，让包括乐东哈密瓜在内的海南冬季瓜菜，遇到了一次“大考”。

在乐东佛罗镇，海南乐东县哈密瓜协会会长、海南春姑娘农业发展有限公司董事长林学春，跟记者分享了她的“电话故事”。

“春姑娘”在当地名声不小，从种子农药、技术支持到收购销售各环节都十分成熟。往年春节前后一个月最赚钱，但今年春节，林学春并不好过。

原计划大年初二就开始收购哈密瓜的“春姑娘”，因为疫情只得推迟收购工作，这让农户们坐不住了。“大年初三，我的电话就被农户打爆了。”

“春姐，什么时候来装瓜？再不来瓜就烂了。”“我知道了，再等等看。”

安抚农户的同时，林学春自己心里也没底，春节前发往北京、上海等地的100多万斤哈密瓜，因为疫情影响还没卖出去，更关键的是，她也不知道疫情要持续多久，市场何时才能回暖。

就在林学春一筹莫展时，得到通知到县里开会，主要领导参会研究解决农产品滞销问题。因为常年跟采购商打交道，林学春在会上提出，瓜菜滞销主要是由于消费市场被限制，导致采购商不敢来收购，如何畅通采购销售渠道是关键。

2月6日，海南省农业农村厅联合省财政厅出台《冬季瓜果菜采购应急补贴及奖励方案》，对2月6日至2月29日收购海南冬季瓜果菜的收购商进行奖补，递进式给予平均每吨每公里0.2元的运费补贴和20万到50万元的一次性奖励。

“不少人都关注50万元的一次性奖励，但其实每吨每公里两毛钱左右的补贴，才是关键。”林学春跟记者算了一笔账：以一车发往上海的30吨哈密瓜计算，这一车哈密瓜，收购商可以得到约12000元的补贴，大概占到整个运输成本的60%。

奖补政策出台的同时，海南各级政府也在积极行动。根据大数据分析结果，将近年来各市县运销市场进行精准分类，由每个市县负责国内两三个大型市场，市县领导亲自带队，常住驻点城市开展瓜果菜促销工作。

运销商要来，道路得先畅通。海南迅速打通运销渠道，要求各地严禁违规拦阻鲜活农产品运输车辆，严格执行“绿色通道”制度，对运输鲜活农产品进出岛的车辆落实优先办理免收车辆通行附加费手续费、优先办理轮渡手续、优先装船的“三优先”措施，保障农产品运销通畅。

2月10日开始，林学春的电话被打爆了，这次打电话的是全国各地采购商，“这下好了，不愁卖了。”

伴随各地收购商的到来，哈密瓜价格一路回暖。“从最开始的没人要，到后来一斤几毛钱、一块多，现在已经涨到快4元钱了。”林学春笑着说。

海南省农业农村厅统计数据显示，从2月6日至2月24日，海南出岛果蔬共23797车，同比增加26.3%；出岛果蔬共387661吨，同比增加28.4%。冬季瓜菜田头收购价从春节期间约2.7元每公斤上涨到约3.4元每公斤，上涨26%。

《 人民日报 》（ 2020年03月05日 13 版）

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