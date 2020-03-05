“压条机通过鉴定，即刻发运！”2月19日，国机集团下属中国恒天集团的鉴定会上传出好消息。
疫情发生以来，防护服需求量剧增，而保证防护服密封、密闭、防水功能的生产设备压条机的紧缺，成为制约医用防护服增产扩能的瓶颈。
为此，国资委组织部分中央企业紧急攻关生产医用防护服压条机，国机集团临危受命。“从启动图纸设计到完成压条机产品鉴定，国机集团只用了9天！”国机集团党委书记、董事长张晓仑说。
据了解，截至3月1日，国机集团累计出产压条机270台，每台压条机每日可生产医用防护服100—150件，从而带动解决防护服紧缺问题。
而这并非国机集团第一次临危受命。时针拨回到2月7日下午，一个紧急求助电话，通过洛阳市政府转接到了国机集团下属企业中国一拖：偃师市购买了几台生产一次性口罩及N95口罩的旧机床，急需安装、调试设备。
尽管还未全面复工，中国一拖下属大拖公司装备部的职工，立即戴上口罩，拿上工具，在40分钟内赶到了偃师市。
工作人员到场后发现，现实情况比预想中的更艰难，摆在他们面前的是几台旧机床和凌乱的设备部件。没有机床的图纸，没有操作说明，设备的状态更是无从得知。
但他们没有畏难。很快，检修方案成形：电气人员排查修复机床电气线路，机械人员同步检查气缸、传动链、辊子机械是否存在干涉和卡死……2月8日2时30分，经过反复拆装，机床调试成功。10时，设备终于顺利通过验收。
疫情期间，国机人积极投身这场没有硝烟的战役，关键时刻听指挥、行动快，危急关头冲得上、打得赢！
2月8日，国机集团沈阳仪表院成功研制出首批新型滤光片产品，满足新冠病毒快速检测仪需求。
2月13日，国机集团恒天嘉华发挥无纺布生产企业优势，以最快速度转产医用口罩，实现日产110万只平面外科口罩产能。
抗击疫情，国机人一直在行动。
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