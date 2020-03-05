安徽阜阳 防疫复工两不误

注塑、组装、包装……3月3日，位于阜阳市颍东区经济开发区的安徽万谷力安电气有限公司生产车间，生产流水线机器轰鸣运转、各工序戴着口罩的工人娴熟地对机械部件进行参数调整、加工组装，成型的低压小型断路器包装后装车运送。

“复工以来，工人陆续返厂，目前日产量可以达到2万台。”安徽万谷力安电气有限公司负责人李卫龙介绍，就在复工前，颍东开发区管委会党工委书记、主任丁朝阳就提前与他们联系，帮助他们提前制定疫情防控方案、筹集疫情防控物资，他们才得以顺利复工。

为大力推动企业复工复产，安徽省阜阳市正向企业和建筑工地陆续派驻疫情防控技术指导员和驻企复工联络员。

作为驻企复工联络员的丁朝阳几乎每天都会来到万谷力安，及时了解遇到的问题。“别看现在我们产能恢复，之前用工还有很大的缺口。”李卫龙说，受疫情影响，在外地的员工无法及时返岗，加上原本缺的人手，用工缺口有50人，丁朝阳得知这一情况就及时联络了人社部门，他们与各乡镇直接对接后，已经招聘到35人。

“体温枪在测温时最好不要接触毛发和皮肤，避免交叉感染。”位于阜阳市经济开发区的安徽文胜生物工程股份有限公司门前登记处，颍州区妇幼保健计划生育服务中心的主治医师李冬洁穿着白大褂，一边示范操作测体温，一边向工作人员介绍注意事项。

2月29日，李冬洁和医疗系统的同事们作为“疫情防控技术指导员”走进企业，查看企业疫情防控应急预案和工作方案，现场查看个人防护佩戴情况、人员聚集管控情况等。

截至目前，阜阳市两级驻企复工联络员共计1134人包联企业，已现场解决和收集企业问题668个；已向1520个企业和建筑工地派驻了疫情防控技术指导员，及时监督指导落实针对性管控措施。

《 人民日报 》（ 2020年03月05日 13 版）

(责编：曹昆)