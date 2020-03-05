全国在产煤矿产能复产率83.4%

本报北京3月4日电 （记者丁怡婷）记者4日从国家能源局获悉：当前能源行业复工复产形势持续向好，全国能源供需形势总体平稳，湖北省等重点地区电、煤、油、气等供应稳定。截至3月3日，除湖北省外，各产煤省区均已复工复产，全国在产煤矿产能34.31亿吨/年，产能复产率83.4%，当日产量900万吨，三项数据均比2月1日增加了一倍以上，基本达到去年同期生产水平。此外，全国电力系统运行平稳，电力供应总体宽裕；成品油库存充足，天然气和成品油供应稳定。
复工复产方面，在建重大能源项目积极推进，年度重点工程有序复工。中俄东线中段工程途经吉林、内蒙古、辽宁、河北、天津5个省区市30个区县，其中，27个区县项目人员返回施工现场，隔离合格后可复工，6个区县已进场施工；浙江LNG接收站二期、粤东LNG项目一期配套管线、福州联络线等项目已全面复工；其他油气重大项目预计3月份可陆续复工。
在建大中型水电工程总装机1亿千瓦，受疫情影响总体可控，预期投产发电目标不会受到大的影响。金沙江下游的乌东德、白鹤滩水电站是目前我国在建规模最大的两个水电站，总投资约2687亿元，两电站目前均已复工。
风电在建项目预计4月底前全部复产，风电整机厂复工率72%；光伏在建项目复工率30％—40％，光伏发电设备制造企业到2月底恢复约70%产能；在运核电机组复产率96%，13个在建核电机组均已复工，复工率100%。
据介绍，下一步国家能源局将继续落实分区分级精准复工复产的部署，加强全国能源供需形势研判，做好政策措施上的预调微调，在做好能源保供工作的同时，加快推进能源重大项目和重点工程建设，更好地服务疫情防控和经济社会发展大局。
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