石化行业复工复产率稳步提升

本报北京3月4日电 （记者韩鑫）3月3日，中国石油和化学工业联合会发布的2019年中国石油和化学工业经济运行报告显示，2019年，我国石油和化工行业增加值同比增长4.8%；营业收入达12.27万亿元，同比增长1.3%。

“总体看，过去一年在经济下行压力加大的情况下，石化全行业呈现稳中向好的发展态势。”中国石油和化学工业联合会副会长傅向升说，从2019年的数据表现来看，行业经济运行稳中有进，经济增长结构不断优化，增长动力进一步增强，增长质量继续提高。

“1.3%的增速来之不易。”中国石油和化学工业联合会信息与市场部主任祝昉指出，去年石化全行业营业成本增加3.1%，同时主要石化产品市场价格呈现下跌趋势，在这样的情况下，石化行业一方面通过技术和管理创新实现产品差异化，另一方面通过智能化改造降低生产成本，从而赢得营收增长空间。

受疫情影响，不少人关心，石化行业目前复工复产情况如何？

“总体来看，当前石化行业复工复产率正在稳步提升。”傅向升说，广大石化企业在做好防疫、确保疫情不扩散的前提下，投入到开足马力保春耕、保市场的行动中。截至目前，石油石化行业的复工率超过了95%。

3月3日，中国石化联合会对电石、纯碱、涂料等15个行业协会共701家企业进行抽样调研。调研数据显示，截至目前，石化行业正常复工企业达526家，已复工企业平均产能利用率为75.4%。

“总体上看，疫情过后，下游消费将出现明显反弹。”祝昉分析，根据宏观经济运行趋势，2020年石油和化工行业经济运行将呈现前低后高、企稳回升态势。初步预计，全年全行业营业收入将同比增长5%左右，全年利润总额将同比增长约8%。

《 人民日报 》（ 2020年03月05日 13 版）

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