人民网>>财经

科技工作者为复工复产提供有力支撑

2020年03月05日08:36  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　据新华社电 （记者张泉）戴上口罩深入农村指导劳作、助力中小企业技术创新、为企业转型升级建言献策……疫情期间，广大科技工作者活跃在生产一线，为复工复产提供有力技术支撑。

　　此前，中国科协向全国学会（协会、研究会）、各级科协组织和广大科技工作者倡议：聚焦企业复产的关键领域，精准把握产业发展的痛点堵点，破解发展瓶颈。各级学会结合自身专业及行业特色，助力复工复产和春季农业生产。

　　中国畜牧兽医学会湘潭特色生猪产业服务站组建技术服务队，开展上门服务，想方设法破解企业当前活禽屠宰、运输、销售难题，切实解决企业和养殖户的燃眉之急。

　　“从空调通风、给排水系统、系统清洁和保洁消毒、垃圾收集和暂存等方面，为人员较为集中的办公建筑科学、正常使用提供成体系的运行管理标准”，中国建筑学会发布《办公建筑应对“新型冠状病毒”运行管理应急措施指南》，有力保障了大量企业复工复产。

　　河北省秦皇岛市科协紧急开发了“秦皇岛市复工复产网上登记系统”，免费提供给政府部门使用，协助监测人员健康状况，系统上线3天，已为300余家企业完成了复工复产审批。

　　据介绍，中国科协所属学会还积极为产业发展、生态优化和治理现代化提供有效政策建议，搭建跨学科供需对接平台，实施精准服务，为企业成长和区域经济振兴提供解决方案。

(责编：杨曦、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved