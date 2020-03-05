科技工作者为复工复产提供有力支撑

据新华社电 （记者张泉）戴上口罩深入农村指导劳作、助力中小企业技术创新、为企业转型升级建言献策……疫情期间，广大科技工作者活跃在生产一线，为复工复产提供有力技术支撑。

此前，中国科协向全国学会（协会、研究会）、各级科协组织和广大科技工作者倡议：聚焦企业复产的关键领域，精准把握产业发展的痛点堵点，破解发展瓶颈。各级学会结合自身专业及行业特色，助力复工复产和春季农业生产。

中国畜牧兽医学会湘潭特色生猪产业服务站组建技术服务队，开展上门服务，想方设法破解企业当前活禽屠宰、运输、销售难题，切实解决企业和养殖户的燃眉之急。

“从空调通风、给排水系统、系统清洁和保洁消毒、垃圾收集和暂存等方面，为人员较为集中的办公建筑科学、正常使用提供成体系的运行管理标准”，中国建筑学会发布《办公建筑应对“新型冠状病毒”运行管理应急措施指南》，有力保障了大量企业复工复产。

河北省秦皇岛市科协紧急开发了“秦皇岛市复工复产网上登记系统”，免费提供给政府部门使用，协助监测人员健康状况，系统上线3天，已为300余家企业完成了复工复产审批。

据介绍，中国科协所属学会还积极为产业发展、生态优化和治理现代化提供有效政策建议，搭建跨学科供需对接平台，实施精准服务，为企业成长和区域经济振兴提供解决方案。

(责编：杨曦、庄红韬)