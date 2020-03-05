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中国扩大人工智能高层次人才培养规模

2020年03月05日08:36  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　据新华社电 （记者施雨岑）人工智能是引领新一轮科技革命、产业变革、社会变革的战略性技术，教育部、国家发展改革委、财政部日前制定了《关于“双一流”建设高校促进学科融合 加快人工智能领域研究生培养的若干意见》，提出积极引导高校通过实施常规增量倾斜和存量调整办法，切实优化招生结构，精准扩大人工智能相关学科高层次人才培养规模。

　　意见明确，将人工智能纳入“国家关键领域急需高层次人才培养专项招生计划”支持范围，综合考虑有关高校高水平师资、国家级科研平台、重大科研项目和攻关任务，以及产教融合、协同育人成效等情况，安排研究生尤其是博士生招生计划专项增量。

　　对课程体系建设，意见要求，要面向全产业链和社会发展需求，科学设计多学科交叉融合的课程体系，避免简单“拼盘化”。以理论沿革和关键领域核心技术为主干，打造人工智能核心知识课程体系，重点建设一批与数学、物理学、计算机、控制、神经和认知科学、心理学等学科交叉融合的人工智能基础课程。以重大科技前沿和产业应用创新需求为导向，打造人工智能关联知识课程体系，鼓励高科技创新企业参与建设一批“场景驱动”的应用型模块课程。

　　意见还指出，要瞄准人工智能国际前沿和国内发展短板，加大国内外联合培养人工智能相关领域博士生的支持力度。积极鼓励高层次人才开展国际交流，拓展合作的深度和广度。举办具有国际影响力的人工智能学术会议与论坛，创办高水平学术期刊。

(责编：杨曦、庄红韬)
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